Пирог, который легче облака: вы забудете про чизкейк навсегда

3:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда гениальное — удивительно простое. Творожный торт — это тот случай, когда из минимального набора продуктов рождается нечто, способное покорить любой стол. Он лёгкий, как летнее утро, прост в приготовлении и не требует редких ингредиентов или особых навыков. А если вы считали, что йогуртовый пирог — эталон домашнего десерта, приготовьтесь переосмыслить этот взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Что понадобится: знакомые продукты — новый результат

Чтобы приготовить воздушный творожный торт, вам понадобятся ингредиенты, которые почти наверняка есть на кухне:

500 г творога (0% жирности)

50 г муки

3 яйца

40 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. ванильного экстракта

Щепотка соли

Никаких сливок, маскарпоне и пачек масла. Только лёгкость, доступность и польза — ведь нежирный творог богат белком и при этом остаётся диетическим.

Как выбрать творог, чтобы десерт получился "вау"

Секрет успеха — в текстуре. Возьмите творог с нулевой жирностью: он придаёт пирогу ту самую легкость, за которую этот десерт так любят. Хочется понасыщеннее? Никто не запрещает добавить чуть более жирный творог — получится плотнее, но не менее вкусно.

Аромат, который решает всё

Пол-ложки настоящего ванильного экстракта - и готовое тесто превращается в нечто ароматное и нежное. Не путайте с ванилином: он даст запах, но не то глубоко-цветочное послевкусие, которое делает этот торт особенным.

Как готовить: коротко и без ошибок

Смешайте муку и разрыхлитель. В отдельной миске — желтки и сахар до однородности. Добавьте творог, затем муку с разрыхлителем. Белки взбейте в плотную пену и аккуратно вмешайте — так тесто сохранит воздушность. Выпекайте при 180°C около 20 минут до золотистой корочки.

Не переусердствуйте: лучше недодержать минуту, чем пересушить.

Не упусти момент: как не испортить всё при извлечении из формы

Один из частых фейлов — спешка. Торт должен немного "отдохнуть" после духовки. А если у вас есть разъёмная форма — отлично! Идеальная подача без разрушений обеспечена.

Меняем вкус по сезону (и настроению)

Творожный торт — холст, на котором можно рисовать любое гастрономическое настроение:

Лето : цедра лимона, клубника, малина, персики

Осень : корица, мускатный орех, запечённые яблоки

Зима : апельсиновая цедра и тёмный шоколад

Весна: мята и свежие ягоды

Добавляйте фрукты в тесто или украсьте готовый торт сверху — получится каждый раз по-новому.

Хочется яркости? Добавьте ягоды

Фрукты и ягоды не только украсят десерт, но и придадут ему вкус, от которого сложно оторваться. Особенно удачны: клубника, голубика, вишня, апельсины и даже ананас.

А может быть пряностей

Капля корицы — и вот уже из летнего пирога получается уютный, тёплый десерт для осеннего вечера. А если добавить кардамон — получится нечто близкое к восточной сказке.

Десерт, который точно приживётся в вашем арсенале

Этот пирог не надоедает. Он подстраивается под любое время года, любой повод и даже любую диету. Он универсален и прост, но никогда — скучен. Один раз попробуете — и навсегда добавите его в свою кулинарную "золотую коллекцию".

Уточнения

Вани́ль (лат. Vanílla) — род многолетних лиан семейства Орхидные (Orchidaceae).



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