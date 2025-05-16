Столовая СССР. Рецепт гуляша по ГОСТу 1983 года

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

В советской столовой гуляш был не просто мясным блюдом — он был институционализированной мечтой трудового человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Marekjochec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гуляш

За скромные копейки ты получал не только тарелку с ароматным мясом и подливой, но и кусочек уверенности в завтрашнем дне. ГОСТ 1983 года регламентировал всё: от граммовки мяса до температуры подачи. А теперь — время вернуться в ту эпоху, когда вкус определялся не модой, а нормативом.

Гуляш по ГОСТу (1983): рецепт с ноткой ностальгии

Ингредиенты на 1 кг готового блюда:

Говядина (лопатка или грудинка) — 700 г

Лук репчатый — 150 г

Мука пшеничная — 25 г

Томатная паста — 40 г

Жир (топлёное масло или сало) — 40 г

Соль — по вкусу (примерно 10-12 г)

Вода или мясной бульон — 300-350 мл

Лавровый лист — 1-2 шт.

Чёрный перец горошком — по желанию.

Процесс приготовления: по инструкции, "почти как надо"

Нарезка: мясо нарезается кубиками по 20-30 граммов.

Обжарка: в глубокой сковороде или казане на жире обжаривается мясо до золотистой корочки. Отдельно обжаривается мелко нарезанный лук.

Тушение: в казан добавляется лук, томатная паста, мука (предварительно обжаренная до кремового оттенка).

Заливается бульон или вода.

Томление: мясо тушится под крышкой 1,5-2 часа на медленном огне до мягкости.

Финальный штрих: за 10 минут до готовности — лавровый лист, соль и перец.

Как подавали в СССР

Гуляш по ГОСТу шёл "в комплекте" — с гречкой, макаронами или картофельным пюре. Подлива — священна: её не жалели. Сверху — веточка петрушки (если везло). Впридачу — кусочек белого хлеба и компот из сухофруктов. Алюминиевая ложка — строго обязательна.

Гуляш по ГОСТу — это не просто рецепт. Это вкус без претензий и пафоса, но с душой. Это обед, который можно было съесть за 45 минут в перерыве между сменами и вспомнить спустя десятилетия. Сегодня это — кулинарный артефакт, доступный каждому, кто хочет попробовать, как именно "всё было на самом деле".