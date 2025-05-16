Столовая СССР. Рецепт гуляша по ГОСТу 1983 года

В советской столовой гуляш был не просто мясным блюдом — он был институционализированной мечтой трудового человека.
За скромные копейки ты получал не только тарелку с ароматным мясом и подливой, но и кусочек уверенности в завтрашнем дне. ГОСТ 1983 года регламентировал всё: от граммовки мяса до температуры подачи. А теперь — время вернуться в ту эпоху, когда вкус определялся не модой, а нормативом.
Гуляш по ГОСТу (1983): рецепт с ноткой ностальгии
Ингредиенты на 1 кг готового блюда:
Процесс приготовления: по инструкции, "почти как надо"
Как подавали в СССР
Гуляш по ГОСТу шёл "в комплекте" — с гречкой, макаронами или картофельным пюре. Подлива — священна: её не жалели. Сверху — веточка петрушки (если везло). Впридачу — кусочек белого хлеба и компот из сухофруктов. Алюминиевая ложка — строго обязательна.
Гуляш по ГОСТу — это не просто рецепт. Это вкус без претензий и пафоса, но с душой. Это обед, который можно было съесть за 45 минут в перерыве между сменами и вспомнить спустя десятилетия. Сегодня это — кулинарный артефакт, доступный каждому, кто хочет попробовать, как именно "всё было на самом деле".
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