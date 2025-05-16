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Кафе СССР в 1985 году. Цены, блюда и контингент

2:06
Еда

Кафе в Советском Союзе в 1985 году были неотъемлемой частью городской жизни.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Это были места, куда люди заходили перекусить, отметить праздник или просто выпить чаю после работы. Атмосфера была особенной: простой интерьер, доступные цены и знакомые каждому блюда.

Цены

  • Чашка чая — 5 копеек
  • Чашка кофе — 10 копеек
  • Булочка — 7-10 копеек
  • Пирожок с мясом — 15-20 копеек
  • Котлета с гарниром — 50-70 копеек
  • Борщ или суп — 20-30 копеек
  • Компот — 10 копеек
  • Бутерброд с колбасой — 15 копеек
  • Шашлык — 1-1,5 рубля за порцию
  • Мороженое (пломбир) — 20-28 копеек.

Для сравнения: средняя зарплата в 1985 году составляла около 150-200 рублей.

Блюда

Меню в кафе отличалось простотой и сытностью. Самые популярные позиции:

  • Борщ, щи, солянка
  • Котлета "по-киевски", обычная мясная котлета
  • Пельмени со сметаной
  • Салаты: "Оливье", сельдь под шубой
  • Вареники с картошкой или вишней
  • Жаркое в горшочках
  • Холодец
  • Блины с вареньем или сгущёнкой
  • Молочные коктейли и компоты.

Контингент

Кафе посещали люди самых разных возрастов и профессий:

  • Рабочие и служащие
  • Студенты
  • Молодые семьи
  • Пенсионеры
  • Подростки на мороженое
  • Интеллигенция — в более уютных кафе крупных городов

В зависимости от заведения, атмосфера могла быть как непринуждённой и шумной, так и чуть более официальной.

Кафе СССР в 1985 году были местами, где царила простота и доступность. За небольшие деньги можно было сытно поесть, провести время с друзьями или отметить важное событие. Именно через такие заведения передавался дух советской повседневной жизни — спокойной, размеренной и дружелюбной.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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