Кафе СССР в 1985 году. Цены, блюда и контингент

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Кафе в Советском Союзе в 1985 году были неотъемлемой частью городской жизни.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Это были места, куда люди заходили перекусить, отметить праздник или просто выпить чаю после работы. Атмосфера была особенной: простой интерьер, доступные цены и знакомые каждому блюда.

Цены

Чашка чая — 5 копеек

Чашка кофе — 10 копеек

Булочка — 7-10 копеек

Пирожок с мясом — 15-20 копеек

Котлета с гарниром — 50-70 копеек

Борщ или суп — 20-30 копеек

Компот — 10 копеек

Бутерброд с колбасой — 15 копеек

Шашлык — 1-1,5 рубля за порцию

Мороженое (пломбир) — 20-28 копеек.

Для сравнения: средняя зарплата в 1985 году составляла около 150-200 рублей.

Блюда

Меню в кафе отличалось простотой и сытностью. Самые популярные позиции:

Борщ, щи, солянка

Котлета "по-киевски", обычная мясная котлета

Пельмени со сметаной

Салаты: "Оливье", сельдь под шубой

Вареники с картошкой или вишней

Жаркое в горшочках

Холодец

Блины с вареньем или сгущёнкой

Молочные коктейли и компоты.

Контингент

Кафе посещали люди самых разных возрастов и профессий:

Рабочие и служащие

Студенты

Молодые семьи

Пенсионеры

Подростки на мороженое

Интеллигенция — в более уютных кафе крупных городов

В зависимости от заведения, атмосфера могла быть как непринуждённой и шумной, так и чуть более официальной.

Кафе СССР в 1985 году были местами, где царила простота и доступность. За небольшие деньги можно было сытно поесть, провести время с друзьями или отметить важное событие. Именно через такие заведения передавался дух советской повседневной жизни — спокойной, размеренной и дружелюбной.