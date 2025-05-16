Кафе СССР в 1985 году. Цены, блюда и контингент

Кафе в Советском Союзе в 1985 году были неотъемлемой частью городской жизни.
Это были места, куда люди заходили перекусить, отметить праздник или просто выпить чаю после работы. Атмосфера была особенной: простой интерьер, доступные цены и знакомые каждому блюда.
Цены
Для сравнения: средняя зарплата в 1985 году составляла около 150-200 рублей.
Блюда
Меню в кафе отличалось простотой и сытностью. Самые популярные позиции:
Контингент
Кафе посещали люди самых разных возрастов и профессий:
В зависимости от заведения, атмосфера могла быть как непринуждённой и шумной, так и чуть более официальной.
Кафе СССР в 1985 году были местами, где царила простота и доступность. За небольшие деньги можно было сытно поесть, провести время с друзьями или отметить важное событие. Именно через такие заведения передавался дух советской повседневной жизни — спокойной, размеренной и дружелюбной.
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