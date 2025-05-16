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Бабушкины хитрости: как спасти борщ, если он не удался

1:22
Еда

В СССР продукты берегли, и выбрасывать кастрюлю борща было бы кощунством.

Борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Борщ

Бабушки знали десятки способов вернуть борщу вкус и вид, если что-то пошло не так.

Если борщ получился слишком кислым

  • Добавляли немного сахара — буквально чайную ложку, чтобы уравновесить кислоту.
  • Если кислота шла от капусты или свёклы, доливали немного бульона или даже кипячёной воды и варили ещё минут 10.

Если борщ получился слишком жидким

  • Кидали ещё картофелины — нарезанные мелкими кубиками. Они впитывали лишнюю воду.
  • Либо отдельно делали зажарку с мукой: обжаривали столовую ложку муки на сухой сковородке до золотистого цвета, разводили её бульоном и вводили в борщ.

Если борщ получился пресным

  • Немного домашней аджики или свежего чеснока сразу оживляли вкус.
  • Иногда клали кусочек солёного сала или щепотку копчёной паприки.

Если борщ пересолили

  • Кидали в кастрюлю целую картофелину: она "вытягивала" лишнюю соль.
  • Либо спасались добавлением воды с новой порцией овощей.

В СССР знали: борщ можно не только сварить, но и спасти. Немного терпения, смекалки — и на столе снова дымится горячая тарелка, полная домашнего уюта и любви.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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