Бабушкины хитрости: как спасти борщ, если он не удался

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР продукты берегли, и выбрасывать кастрюлю борща было бы кощунством.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Борщ

Бабушки знали десятки способов вернуть борщу вкус и вид, если что-то пошло не так.

Если борщ получился слишком кислым

Добавляли немного сахара — буквально чайную ложку, чтобы уравновесить кислоту.

Если кислота шла от капусты или свёклы, доливали немного бульона или даже кипячёной воды и варили ещё минут 10.

Если борщ получился слишком жидким

Кидали ещё картофелины — нарезанные мелкими кубиками. Они впитывали лишнюю воду.

Либо отдельно делали зажарку с мукой: обжаривали столовую ложку муки на сухой сковородке до золотистого цвета, разводили её бульоном и вводили в борщ.

Если борщ получился пресным

Немного домашней аджики или свежего чеснока сразу оживляли вкус.

Иногда клали кусочек солёного сала или щепотку копчёной паприки.

Если борщ пересолили

Кидали в кастрюлю целую картофелину: она "вытягивала" лишнюю соль.

Либо спасались добавлением воды с новой порцией овощей.

В СССР знали: борщ можно не только сварить, но и спасти. Немного терпения, смекалки — и на столе снова дымится горячая тарелка, полная домашнего уюта и любви.