Бабушкины хитрости: как спасти борщ, если он не удался

В СССР продукты берегли, и выбрасывать кастрюлю борща было бы кощунством.
Бабушки знали десятки способов вернуть борщу вкус и вид, если что-то пошло не так.
Если борщ получился слишком кислым
Если борщ получился слишком жидким
Если борщ получился пресным
Если борщ пересолили
В СССР знали: борщ можно не только сварить, но и спасти. Немного терпения, смекалки — и на столе снова дымится горячая тарелка, полная домашнего уюта и любви.
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