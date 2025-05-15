Квасим для здорового духа: огромная польза от квашенной капусты доказана учёными

Квашеная капуста укрепляет защитный барьер кишечника и может снижать воспаление. Об этом сообщили ученые Калифорнийского университета.
Оказывается, сама квашеная капуста помогает бороться с ожирением. Причем как домашняя, так и магазинная, сообщили в журнале Applied and Environmental Microbiology.
Дело в том, что процесс ферментации и его продукты создают отличные условия для размножения и роста полезных бактерий. Благодаря этому проходят метеоризм, спазм, тяжесть в животе, расстройство и прочее.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
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