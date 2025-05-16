Самое странное меню СССР: суп из овсянки, бутерброды с килькой и компот из загадок

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская кухня — это не только "винегрет и котлета", это ещё и абсурдная гастрономия, родившаяся на стыке нехватки продуктов, изобретательности хозяек и партийной рациональности.

Фото: Own work by Chensiyuan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ суп

Вот самые неожиданные и странные блюда, которые действительно ели — и не только выживали, но и вспоминали потом с ностальгией.

1. Суп из овсянки по-советски

Не каша, а именно суп — жидкий, сероватый, со сладким или солёным привкусом. Иногда туда клали картошку, иногда — просто сахар и немного сливочного масла.

2. Бутерброд с килькой и варёным яйцом

На чёрный хлеб клалась цельная килька из банки, сверху — кружок яйца и, по желанию, немного майонеза. Закуска на праздник, если вдруг нет шпрот.

3. Салат "Снежок" из плавленого сыра, чеснока и майонеза

Плавленый сырок "Дружба" тёрли на тёрке, добавляли чеснок, ложку майонеза и иногда — немного уксуса. Получалась вязкая масса с огненным характером.

4. Мозги в кляре

Да-да, настоящие — чаще всего свиные или говяжьи. Варили, резали кусками и жарили в панировке. В столовых подавали под соусом.

5. Компот из сухофруктов (в просторечии — "узвар загадок")

Непрозрачная тёмно-коричневая жидкость с плавающими фрагментами яблок, груш и, возможно, чернослива. Иногда была слегка подкисшая — в зависимости от дня недели.

Почему это ели?

Потому что другого не было. Потому что было любопытно, вкусно, сытно — и по ГОСТу. Потому что советская кухня — это триумф выживания и кулинарной смекалки.