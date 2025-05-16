Самое странное меню СССР: суп из овсянки, бутерброды с килькой и компот из загадок

Советская кухня — это не только "винегрет и котлета", это ещё и абсурдная гастрономия, родившаяся на стыке нехватки продуктов, изобретательности хозяек и партийной рациональности.
Вот самые неожиданные и странные блюда, которые действительно ели — и не только выживали, но и вспоминали потом с ностальгией.
1. Суп из овсянки по-советски
Не каша, а именно суп — жидкий, сероватый, со сладким или солёным привкусом. Иногда туда клали картошку, иногда — просто сахар и немного сливочного масла.
2. Бутерброд с килькой и варёным яйцом
На чёрный хлеб клалась цельная килька из банки, сверху — кружок яйца и, по желанию, немного майонеза. Закуска на праздник, если вдруг нет шпрот.
3. Салат "Снежок" из плавленого сыра, чеснока и майонеза
Плавленый сырок "Дружба" тёрли на тёрке, добавляли чеснок, ложку майонеза и иногда — немного уксуса. Получалась вязкая масса с огненным характером.
4. Мозги в кляре
Да-да, настоящие — чаще всего свиные или говяжьи. Варили, резали кусками и жарили в панировке. В столовых подавали под соусом.
5. Компот из сухофруктов (в просторечии — "узвар загадок")
Непрозрачная тёмно-коричневая жидкость с плавающими фрагментами яблок, груш и, возможно, чернослива. Иногда была слегка подкисшая — в зависимости от дня недели.
Почему это ели?
Потому что другого не было. Потому что было любопытно, вкусно, сытно — и по ГОСТу. Потому что советская кухня — это триумф выживания и кулинарной смекалки.
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