Столовая СССР: как готовили плов по ГОСТу 1982 года

Плов в советской столовой — это не шедевр восточной кулинарии, а бюджетный, стандартизированный и сытный обед, приготовленный строго по нормам.
ГОСТ 1982 года диктовал чёткие пропорции, технологии и минимализм во вкусе — и именно за это блюдо и любили: всё понятно, наваристо и без неожиданностей.
Если в меню столовой значился "плов из говядины", можно было быть уверенным: подадут горку мягкого риса с кусочком тушёного мяса, капелькой жира и едва заметной пряностью.
Без зиры, барбариса и роскоши — но зато честно и стабильно. Вот как он готовился по всем канонам советского общепита.
Рецепт плова по ГОСТу 1982 года (на 10 порций)
Ингредиенты:
Способ приготовления
Обжарка мяса:
Нарежьте говядину кубиками по 2-3 см. Обжарьте до лёгкой румяной корочки.
Обжарка овощей:
Нарежьте лук полукольцами, морковь — крупной соломкой. Обжарьте отдельно до мягкости.
Тушение:
Смешайте мясо и овощи, добавьте половину воды или бульона. Посолите, положите лавровый лист. Тушите под крышкой 30-40 минут.
Добавление риса:
Рис промойте до прозрачности, выложите сверху ровным слоем (не перемешивать!). Аккуратно влейте оставшуюся воду.
Финальный этап
Добавьте целую головку чеснока (по желанию), закройте крышкой и варите на слабом огне, пока жидкость полностью не впитается (около 25 минут). После выключения укутайте плов и дайте настояться ещё 10-15 минут.
Особенности советского ГОСТ-плова:
Этот плов — не кулинарный восторг, а пример советской функциональной еды: без изысков, но сытно и в рамках норм. Он пахнет жареной морковью, говядиной и немного — ностальгией.
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