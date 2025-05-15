Столовая СССР: как готовили плов по ГОСТу 1982 года

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов в советской столовой — это не шедевр восточной кулинарии, а бюджетный, стандартизированный и сытный обед, приготовленный строго по нормам.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ризотто

ГОСТ 1982 года диктовал чёткие пропорции, технологии и минимализм во вкусе — и именно за это блюдо и любили: всё понятно, наваристо и без неожиданностей.

Если в меню столовой значился "плов из говядины", можно было быть уверенным: подадут горку мягкого риса с кусочком тушёного мяса, капелькой жира и едва заметной пряностью.

Без зиры, барбариса и роскоши — но зато честно и стабильно. Вот как он готовился по всем канонам советского общепита.

Рецепт плова по ГОСТу 1982 года (на 10 порций)

Ингредиенты:

Рис шлифованный — 800 г

Говядина (мякоть) — 1 кг

Лук репчатый — 300 г

Морковь — 400 г

Жир животный (говяжий, бараний) или растительное масло — 150 г

Вода или бульон — 1.5 литра

Соль — 20-25 г

Чёрный молотый перец — по вкусу

Лавровый лист — 2-3 шт

Чеснок (целая головка) — по желанию.

Способ приготовления

Обжарка мяса:

Нарежьте говядину кубиками по 2-3 см. Обжарьте до лёгкой румяной корочки.

Обжарка овощей:

Нарежьте лук полукольцами, морковь — крупной соломкой. Обжарьте отдельно до мягкости.

Тушение:

Смешайте мясо и овощи, добавьте половину воды или бульона. Посолите, положите лавровый лист. Тушите под крышкой 30-40 минут.

Добавление риса:

Рис промойте до прозрачности, выложите сверху ровным слоем (не перемешивать!). Аккуратно влейте оставшуюся воду.

Финальный этап

Добавьте целую головку чеснока (по желанию), закройте крышкой и варите на слабом огне, пока жидкость полностью не впитается (около 25 минут). После выключения укутайте плов и дайте настояться ещё 10-15 минут.

Особенности советского ГОСТ-плова:

Мясо — строго по норме: без костей, чаще всего говядина.

Жира — немного, блюдо не должно быть жирным.

Минимум специй — только соль, перец и лавровый лист.

Подавали с хлебом и, часто, с солёным огурцом.

Этот плов — не кулинарный восторг, а пример советской функциональной еды: без изысков, но сытно и в рамках норм. Он пахнет жареной морковью, говядиной и немного — ностальгией.