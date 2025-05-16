Внимание, отрава! Эта рыба – скрытый враг вашего организма, даже не думайте ее есть

3:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба — важный источник полезных веществ для здоровья, но не вся рыба одинаково полезна. Некоторые виды могут содержать вредные вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий, что делает их употребление небезопасным. В этом тексте мы рассмотрим, какие виды рыбы следует избегать и почему.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Salil_Kumar_Mukherjee by Salil Kumar Mukherjee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ тилапия

Почему тилапия и пангасиус — не лучший выбор?

Тилапия и пангасиус считаются наименее полезными видами рыбы из-за высокого содержания тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий.

Тилапия в основном выращивается в Африке и импортируется в Европу из Китая и Вьетнама. Исследования Государственного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства показали, что эта рыба содержит больше всего вредных веществ по сравнению с другими видами. Употребление тилапии может быть опасно для здоровья, так как тяжелые металлы могут накапливаться в организме и вызывать токсическое воздействие.

Пангасиус вылавливается в реке Меконг, которая считается одной из самых загрязненных рек в мире. Рыба с вьетнамских ферм, где она выращивается, часто подвергается воздействию вредных веществ. Условия содержания на этих фермах далеки от идеальных: рыба содержится в перенаселенных бассейнах, ее кормят антибиотиками, что делает ее употребление нежелательным, сообщает italske-bistro.cz.

Камбала и другие виды с вредными веществами

Камбала (мерланг) — еще один вид рыбы, которого стоит избегать. Ее асимметричное строение тела связано с тем, что она обитает на дне и передвигается на боку. Условия, в которых живут эти рыбы, способствуют накоплению вредных веществ в их мясе.

Опасность жирной рыбы

Жирная рыба, такая как сельдь, бонито, лакедра и эсколар, также может быть небезопасной. Некоторые из них содержат воск, который может вызывать проблемы с пищеварением, такие как диарея, боли в животе и рвота.

Ртуть в рыбе

Ртуть — одно из самых опасных веществ, которое может содержаться в рыбе. Она попадает в организм рыбы через жабры в виде метилртути, которая является канцерогенной. Высокий уровень ртути может быть обнаружен в следующих видах рыбы: акула, щука, лосось, угри, рыба-меч, сельдь, морской окунь, консервированный тунец, копченая скумбрия, кальмары и крабы.

Как выбрать безопасную рыбу?

При выборе рыбы важно обращать внимание на ее происхождение и вид. Здоровое питание — это не только то, что вы едите, но и то, от чего вы отказываетесь. Избегайте рыбы с высоким содержанием вредных веществ, таких как свинец, ртуть, кадмий и воск. Предпочтение отдавайте видам, которые выращиваются в экологически чистых условиях и не содержат вредных добавок.

Уточнения

Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид.



