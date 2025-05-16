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Нежный, как облако: этот баскский торт тает во рту — раскройте рецепт

4:10
Еда

Традиционные рецепты, передаваемые из поколения в поколение, напоминают нам о тепле семейных встреч и радостных моментах. Сегодня мы предлагаем вам рецепт баскского торта, который бережно хранится в кулинарных традициях региона Страна Басков на границе Франции и Испании. Этот десерт, с его неповторимым вкусом и изысканной текстурой, станет настоящим украшением вашего стола.

Пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог

История баскского пирога

Баскский пирог, или "Gâteau Basque", — это классический десерт, который на протяжении веков готовят в регионе Страна Басков. Изначально его делали с начинкой из черной вишни или заварного крема, а основой служило сочетание бисквитного теста и печенья. Этот рецепт передавался от матери к дочери, сохраняя свою уникальность и очарование, пишет receitasdepesos.com.br.

Пищевая ценность и калорийность

Баскский торт содержит около 320 калорий на 100 граммов.

Пищевая ценность (на 100 граммов):

  • Тип продукта: Торт
  • Время приготовления: 30 минут
  • Время выпечки: 40 минут
  • Общее время приготовления: 1 час 10 минут
  • Порции: 8
  • Калорийность: 320 ккал

Ингредиенты

Для теста:

  • 200 граммов размягченного сливочного масла
  • 200 граммов сахара
  • 2 яйца
  • 400 граммов пшеничной муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 500 миллилитров молока
  • 1 стручок ванили (или 1 чайная ложка ванильного экстракта)
  • 100 граммов сахара
  • 40 граммов кукурузного крахмала
  • 4 яичных желтка

Процесс приготовления

Приготовление теста:

  1. Взбейте размягченное масло с сахаром до воздушной консистенции.
  2. Добавьте яйца по одному, тщательно взбивая после каждого добавления.
  3. Просейте муку с разрыхлителем и солью, затем аккуратно введите в масляную смесь.
  4. Заверните тесто в пленку и охладите в холодильнике не менее часа.

Подготовка начинки:

  1. Нагрейте молоко с ванильным стручком до кипения, затем снимите с огня.
  2. В другой миске взбейте желтки с сахаром до появления легкой пены.
  3. Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте.
  4. Постепенно влейте горячее молоко в яичную смесь, помешивая, чтобы избежать образования комков.
  5. Верните смесь на огонь и готовьте, помешивая, до загустения.
  6. Удалите ванильный стручок и дайте начинке остыть.

Сборка пирога:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Раскатайте первую половину охлажденного теста и выложите им дно и стены формы диаметром 24 см.
  3. Вылейте охлажденную начинку в форму, равномерно распределяя ее по дну.
  4. Раскатайте вторую половину теста и накройте пирог, тщательно защипнув края.
  5. Смажьте поверхность пирога взбитым яйцом для румяной корочки.
  6. Выпекайте в духовке около 40 минут до золотистого цвета.

Полезные советы

Совет 1: Охладите тесто перед выпечкой, чтобы оно стало более податливым и не растекалось.
Совет 2: Для аутентичного вкуса можно добавить в начинку вишнёвый джем.

Варианты рецепта

  • Шоколадный баскский торт: добавьте в тесто 50 граммов какао-порошка.
  • Баскский торт с миндалём: замените 50 граммов пшеничной муки на миндальную.

Подача и хранение

Лучший вкус баскский торт приобретает при комнатной температуре или слегка подогретым. Подавайте его с ванильным мороженым или взбитыми сливками.

Для хранения заверните торт в пленку и поместите в герметичный контейнер в холодильник, где он может оставаться свежим до 5 дней. Для более длительного хранения заморозьте его в герметичном пакете, где он может пролежать до 2 месяцев.

Уточнения

Баскский пирог (фр. gâteau basque, баскский язык: etxeko bixkotxa, «домашний пирог») — традиционный десерт баскской кухни, более характерен для французской части Басконии. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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