Нежный, как облако: этот баскский торт тает во рту — раскройте рецепт

Традиционные рецепты, передаваемые из поколения в поколение, напоминают нам о тепле семейных встреч и радостных моментах. Сегодня мы предлагаем вам рецепт баскского торта, который бережно хранится в кулинарных традициях региона Страна Басков на границе Франции и Испании. Этот десерт, с его неповторимым вкусом и изысканной текстурой, станет настоящим украшением вашего стола.
История баскского пирога
Баскский пирог, или "Gâteau Basque", — это классический десерт, который на протяжении веков готовят в регионе Страна Басков. Изначально его делали с начинкой из черной вишни или заварного крема, а основой служило сочетание бисквитного теста и печенья. Этот рецепт передавался от матери к дочери, сохраняя свою уникальность и очарование, пишет receitasdepesos.com.br.
Пищевая ценность и калорийность
Баскский торт содержит около 320 калорий на 100 граммов.
Пищевая ценность (на 100 граммов):
Ингредиенты
Для теста:
Для начинки:
Процесс приготовления
Приготовление теста:
Подготовка начинки:
Сборка пирога:
Полезные советы
Совет 1: Охладите тесто перед выпечкой, чтобы оно стало более податливым и не растекалось.
Совет 2: Для аутентичного вкуса можно добавить в начинку вишнёвый джем.
Варианты рецепта
Подача и хранение
Лучший вкус баскский торт приобретает при комнатной температуре или слегка подогретым. Подавайте его с ванильным мороженым или взбитыми сливками.
Для хранения заверните торт в пленку и поместите в герметичный контейнер в холодильник, где он может оставаться свежим до 5 дней. Для более длительного хранения заморозьте его в герметичном пакете, где он может пролежать до 2 месяцев.
Баскский пирог (фр. gâteau basque, баскский язык: etxeko bixkotxa, «домашний пирог») — традиционный десерт баскской кухни, более характерен для французской части Басконии.
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