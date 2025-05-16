Нежный, как облако: этот баскский торт тает во рту — раскройте рецепт

4:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционные рецепты, передаваемые из поколения в поколение, напоминают нам о тепле семейных встреч и радостных моментах. Сегодня мы предлагаем вам рецепт баскского торта, который бережно хранится в кулинарных традициях региона Страна Басков на границе Франции и Испании. Этот десерт, с его неповторимым вкусом и изысканной текстурой, станет настоящим украшением вашего стола.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог

История баскского пирога

Баскский пирог, или "Gâteau Basque", — это классический десерт, который на протяжении веков готовят в регионе Страна Басков. Изначально его делали с начинкой из черной вишни или заварного крема, а основой служило сочетание бисквитного теста и печенья. Этот рецепт передавался от матери к дочери, сохраняя свою уникальность и очарование, пишет receitasdepesos.com.br.

Пищевая ценность и калорийность

Баскский торт содержит около 320 калорий на 100 граммов.

Пищевая ценность (на 100 граммов):

Тип продукта: Торт

Время приготовления: 30 минут

Время выпечки: 40 минут

Общее время приготовления: 1 час 10 минут

Порции: 8

Калорийность: 320 ккал

Ингредиенты

Для теста:

200 граммов размягченного сливочного масла

200 граммов сахара

2 яйца

400 граммов пшеничной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

Щепотка соли

Для начинки:

500 миллилитров молока

1 стручок ванили (или 1 чайная ложка ванильного экстракта)

100 граммов сахара

40 граммов кукурузного крахмала

4 яичных желтка

Процесс приготовления

Приготовление теста:

Взбейте размягченное масло с сахаром до воздушной консистенции. Добавьте яйца по одному, тщательно взбивая после каждого добавления. Просейте муку с разрыхлителем и солью, затем аккуратно введите в масляную смесь. Заверните тесто в пленку и охладите в холодильнике не менее часа.

Подготовка начинки:

Нагрейте молоко с ванильным стручком до кипения, затем снимите с огня. В другой миске взбейте желтки с сахаром до появления легкой пены. Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте. Постепенно влейте горячее молоко в яичную смесь, помешивая, чтобы избежать образования комков. Верните смесь на огонь и готовьте, помешивая, до загустения. Удалите ванильный стручок и дайте начинке остыть.

Сборка пирога:

Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте первую половину охлажденного теста и выложите им дно и стены формы диаметром 24 см. Вылейте охлажденную начинку в форму, равномерно распределяя ее по дну. Раскатайте вторую половину теста и накройте пирог, тщательно защипнув края. Смажьте поверхность пирога взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в духовке около 40 минут до золотистого цвета.

Полезные советы

Совет 1: Охладите тесто перед выпечкой, чтобы оно стало более податливым и не растекалось.

Совет 2: Для аутентичного вкуса можно добавить в начинку вишнёвый джем.

Варианты рецепта

Шоколадный баскский торт: добавьте в тесто 50 граммов какао-порошка.

Баскский торт с миндалём: замените 50 граммов пшеничной муки на миндальную.

Подача и хранение

Лучший вкус баскский торт приобретает при комнатной температуре или слегка подогретым. Подавайте его с ванильным мороженым или взбитыми сливками.

Для хранения заверните торт в пленку и поместите в герметичный контейнер в холодильник, где он может оставаться свежим до 5 дней. Для более длительного хранения заморозьте его в герметичном пакете, где он может пролежать до 2 месяцев.

Уточнения

Баскский пирог (фр. gâteau basque, баскский язык: etxeko bixkotxa, «домашний пирог») — традиционный десерт баскской кухни, более характерен для французской части Басконии.

