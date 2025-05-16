Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лень пропалывать сорняки? Вот что сделает это за вас — и будет даже симпатичнее
Этот "сорняк" из супа выжимает из тела лишнюю воду — а ты продолжаешь его игнорировать
Морозостойкие овощи: какие культуры высаживать в мае
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей
Туристы в шоке: что нашли у берегов Сицилии — тревожный отчёт экологов
Секрет похудения для мужчин за 40: как обычный фрукт помогают контролировать вес
Смешной, неуклюжий и будто собран наспех: почему лось — один из самых странных зверей природы
Будущее микроэлектроники: что скрывает проект Campus Sic на Сицилии
Современные технологии в Ватикане: новый папа и его загадочные часы

Детство во вкусе: этот творожный пудинг – как машина времени, возвращает в беззаботные дни

1:46
Еда

Этот творожный пудинг отличается кремовой текстурой и насыщенным сырным вкусом. Он напоминает классический десерт, но с добавлением сыра, что придает ему особый характер. Такой пудинг — это вкусное воспоминание о детстве и семейных традициях.

Творожный пудинг
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный пудинг

Ингредиенты:

  • 1 банка сгущенного молока (370 г);
  • 300 мл цельного молока;
  • 4 яйца;
  • 100 г творога;
  • 50 г сахара.

Дополнительно понадобится:

  • Форма для пудинга с отверстием посередине;
  • Прихватка или кухонное полотенце.

Приготовление:

  1. В блендере смешайте сгущенное молоко, яйца и творог. Взбивайте несколько минут до однородной массы без комочков.
  2. Постепенно влейте цельное молоко, продолжая взбивать, чтобы масса стала гладкой и однородной.
  3. Насыпьте сахар в форму для пудинга, установите ее на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите сахар до состояния золотистой карамели. Снимите с огня, дайте немного остыть.
  4. Переверните форму с карамелью вверх дном и аккуратно распределите карамель по стенкам.
  5. Вылейте творожную массу в форму с карамелью.
  6. Поставьте форму с пудингом в большую кастрюлю с кипящей водой (водяная баня). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут.
  7. Достаньте пудинг из духовки и оставьте в холодильнике минимум на 4 часа.

Готовый пудинг можно подавать как теплым, так и охлажденным. Он идеально подходит для семейных чаепитий и праздников, считают авторы портала tudogostoso.com.br.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) — Категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Российский шоу-бизнес
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Смешной, неуклюжий и будто собран наспех: почему лось — один из самых странных зверей природы
Секрет похудения для мужчин за 40: как обычный фрукт помогают контролировать вес
Будущее микроэлектроники: что скрывает проект Campus Sic на Сицилии
Современные технологии в Ватикане: новый папа и его загадочные часы
Виталий Гогунский заявил, что женщина не имеет права на плохое настроение
Уход за малиной в мае: ключевые моменты для дачника
Не красит, а лишь подчёркивает возраст — косметика для женщин старше 50: что убрать из косметички?
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Проще не бывает: рецепт теста для выпечки, который вам точно пригодится. Бонус — 5 аппетитных начинок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.