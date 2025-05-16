Детство во вкусе: этот творожный пудинг – как машина времени, возвращает в беззаботные дни

Этот творожный пудинг отличается кремовой текстурой и насыщенным сырным вкусом. Он напоминает классический десерт, но с добавлением сыра, что придает ему особый характер. Такой пудинг — это вкусное воспоминание о детстве и семейных традициях.
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Творожный пудинг
Ингредиенты:
1 банка сгущенного молока (370 г);
300 мл цельного молока;
4 яйца;
100 г творога;
50 г сахара.
Дополнительно понадобится:
Форма для пудинга с отверстием посередине;
Прихватка или кухонное полотенце.
Приготовление:
В блендере смешайте сгущенное молоко, яйца и творог. Взбивайте несколько минут до однородной массы без комочков.
Постепенно влейте цельное молоко, продолжая взбивать, чтобы масса стала гладкой и однородной.
Насыпьте сахар в форму для пудинга, установите ее на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите сахар до состояния золотистой карамели. Снимите с огня, дайте немного остыть.
Переверните форму с карамелью вверх дном и аккуратно распределите карамель по стенкам.
Вылейте творожную массу в форму с карамелью.
Поставьте форму с пудингом в большую кастрюлю с кипящей водой (водяная баня). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут.
Достаньте пудинг из духовки и оставьте в холодильнике минимум на 4 часа.
Готовый пудинг можно подавать как теплым, так и охлажденным. Он идеально подходит для семейных чаепитий и праздников, считают авторы портала tudogostoso.com.br.
Уточнения
Пу́динг (англ. pudding) — Категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.