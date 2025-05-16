Детство во вкусе: этот творожный пудинг – как машина времени, возвращает в беззаботные дни

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот творожный пудинг отличается кремовой текстурой и насыщенным сырным вкусом. Он напоминает классический десерт, но с добавлением сыра, что придает ему особый характер. Такой пудинг — это вкусное воспоминание о детстве и семейных традициях.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный пудинг

Ингредиенты:

1 банка сгущенного молока (370 г);

300 мл цельного молока;

4 яйца;

100 г творога;

50 г сахара.

Дополнительно понадобится:

Форма для пудинга с отверстием посередине;

Прихватка или кухонное полотенце.

Приготовление:

В блендере смешайте сгущенное молоко, яйца и творог. Взбивайте несколько минут до однородной массы без комочков. Постепенно влейте цельное молоко, продолжая взбивать, чтобы масса стала гладкой и однородной. Насыпьте сахар в форму для пудинга, установите ее на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите сахар до состояния золотистой карамели. Снимите с огня, дайте немного остыть. Переверните форму с карамелью вверх дном и аккуратно распределите карамель по стенкам. Вылейте творожную массу в форму с карамелью. Поставьте форму с пудингом в большую кастрюлю с кипящей водой (водяная баня). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут. Достаньте пудинг из духовки и оставьте в холодильнике минимум на 4 часа.

Готовый пудинг можно подавать как теплым, так и охлажденным. Он идеально подходит для семейных чаепитий и праздников, считают авторы портала tudogostoso.com.br.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) — Категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.

