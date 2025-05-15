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Идеальный бисквит – это просто: запомните эту температуру масла раз и навсегда

1:30
Еда

Каждый, кто занимается выпечкой тортов, стремится получить воздушное, нежное и невероятно вкусное тесто, не правда ли? Существует множество методов приготовления тортов, таких как пенные, кремовые и традиционные, а также несколько секретов, которые помогут вам достичь идеального результата.

Торт с кокосовой стружкой
Фото: https://www.freepik.com by lifeforstock
Торт с кокосовой стружкой

Один из таких секретов, о котором часто забывают, но который играет ключевую роль в приготовлении пирога, связан с температурой масла. Важно правильно использовать этот ингредиент, если он указан в рецепте.

Масло придает пирогу мягкость и насыщенный аромат, особенно в многослойных рецептах и для пирогов с более плотной начинкой. Подавать такой пирог лучше при комнатной температуре, потому что при охлаждении масло теряет свою пластичность и становится твердым.

Аналогично, при приготовлении теста с использованием масла важно следить за его температурой. Холодное масло может затруднить достижение идеальной текстуры и аэрации теста, а также помешать его равномерному распределению.

Какой же должна быть температура масла для приготовления торта? Оптимальный диапазон — от 20 до 23 градусов. Если вы не уверены в температуре ингредиента, ориентируйтесь на точку его застывания. Следуя этому совету, вы заметите, как значительно улучшится вкус вашего торта, уверяет receitas.globo.com.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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