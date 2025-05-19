Ни спорта, ни диет — только часы на кухне. Никто не верил, что это сработает

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Еда

Устали от вечных подсчётов калорий и жёстких диет? У хороших новостей есть имя — испанские учёные. Они провели исследование, которое подтверждает: похудеть можно просто изменив время, когда вы едите.

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

В чём суть метода 

Принцип элементарный — нужно питаться только в течение 8 часов в день. Всё остальное время — перерыв. Например, можно выбрать "окно" с 9:00 до 17:00 или с 13:00 до 21:00. Главное — за пределами этого промежутка разрешены только вода, чай или кофе без сахара. Никаких перекусов ночью, никаких "чуть-чуть" под сериал.

Что показал эксперимент

Университет Гранады провёл исследование с четырьмя группами:

  • Обычное питание: минус 1,4 кг

  • "Пищевое окно" утром: минус 4,2 кг

  • Вечером: минус 3,1 кг

  • В произвольное время: минус 3,8 кг

Результаты появились уже через 3 месяца и сохранялись в течение года.

Подходит не всем

Метод хорош для тех, кто не хочет заморачиваться с весами, порциями и калориями. Но есть нюанс: если вы питаетесь фастфудом даже в "окне", результата может не быть. К тому же возможен дефицит витаминов, если рацион небогат — врачи советуют предварительно проконсультироваться.

В остальном — это простая и реальная альтернатива диетам, особенно если дисциплина — не ваша сильная сторона.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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