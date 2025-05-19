Ни спорта, ни диет — только часы на кухне. Никто не верил, что это сработает

Устали от вечных подсчётов калорий и жёстких диет? У хороших новостей есть имя — испанские учёные. Они провели исследование, которое подтверждает: похудеть можно просто изменив время, когда вы едите.
Принцип элементарный — нужно питаться только в течение 8 часов в день. Всё остальное время — перерыв. Например, можно выбрать "окно" с 9:00 до 17:00 или с 13:00 до 21:00. Главное — за пределами этого промежутка разрешены только вода, чай или кофе без сахара. Никаких перекусов ночью, никаких "чуть-чуть" под сериал.
Университет Гранады провёл исследование с четырьмя группами:
Обычное питание: минус 1,4 кг
"Пищевое окно" утром: минус 4,2 кг
Вечером: минус 3,1 кг
В произвольное время: минус 3,8 кг
Результаты появились уже через 3 месяца и сохранялись в течение года.
Метод хорош для тех, кто не хочет заморачиваться с весами, порциями и калориями. Но есть нюанс: если вы питаетесь фастфудом даже в "окне", результата может не быть. К тому же возможен дефицит витаминов, если рацион небогат — врачи советуют предварительно проконсультироваться.
В остальном — это простая и реальная альтернатива диетам, особенно если дисциплина — не ваша сильная сторона.
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