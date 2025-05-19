Не ешьте щавель просто так — возможны серьёзные последствия

Весна — время первой зелени, и на прилавках снова появляется щавель. Яркий, кислый и полезный — именно так мы привыкли о нём думать. Но не всё так однозначно. Эта зелень действительно насыщена витаминами, но может и навредить, если употреблять её бездумно.
В 100 граммах щавеля — больше половины суточной нормы витамина С. Он уверенно обходит по этому показателю даже лимон и шпинат. Также в составе — витамины группы B и бета-каротин, а ещё важные микроэлементы: калий, магний, кальций, железо, натрий и фосфор. Они поддерживают сердце, нервы, мышцы и иммунитет.
Гастроэнтеролог Владимир Логинов предупреждает: щавель — не такая уж безобидная зелень. В нём много щавелевой кислоты и оксалатов, которые могут провоцировать образование камней в почках и раздражение слизистой желудка.
Особенно осторожными с ним должны быть:
люди с гастритом,
язвой,
проблемами с ЖКТ,
нарушениями в работе почек.
Врач советует:
не более 1–2 раз в неделю,
обязательно в сочетании с продуктами, богатыми кальцием (например, с творогом, сыром или йогуртом).
Такой союз поможет нейтрализовать действие оксалатов и получить максимум пользы без риска.
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