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Не ешьте щавель просто так — возможны серьёзные последствия

1:27
Еда

Весна — время первой зелени, и на прилавках снова появляется щавель. Яркий, кислый и полезный — именно так мы привыкли о нём думать. Но не всё так однозначно. Эта зелень действительно насыщена витаминами, но может и навредить, если употреблять её бездумно.

Щавель
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щавель

В чём сила

В 100 граммах щавеля — больше половины суточной нормы витамина С. Он уверенно обходит по этому показателю даже лимон и шпинат. Также в составе — витамины группы B и бета-каротин, а ещё важные микроэлементы: калий, магний, кальций, железо, натрий и фосфор. Они поддерживают сердце, нервы, мышцы и иммунитет.

А в чём подвох

Гастроэнтеролог Владимир Логинов предупреждает: щавель — не такая уж безобидная зелень. В нём много щавелевой кислоты и оксалатов, которые могут провоцировать образование камней в почках и раздражение слизистой желудка.

Особенно осторожными с ним должны быть:

  • люди с гастритом,

  • язвой,

  • проблемами с ЖКТ,

  • нарушениями в работе почек.

Как есть, чтобы не навредить

Врач советует:

  • не более 1–2 раз в неделю,

  • обязательно в сочетании с продуктами, богатыми кальцием (например, с творогом, сыром или йогуртом).

Такой союз поможет нейтрализовать действие оксалатов и получить максимум пользы без риска.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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