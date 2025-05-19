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Запекаются за 10 минут, а улетают за 30 секунд: креветки, которые не успевают остыть

1:53
Еда

Сегодня этот рецепт знают в каждом втором доме приморского города — настолько он популярен. Его особенность — в масле с травами, которое не тушит вкус креветок, а подчёркивает его. Автор книги "Таганрог. Истории" Светлана Морозова утверждает: именно так здесь любят морепродукты.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

"В этом рецепте креветок есть всё, что для них нужно — сливочное масло, чеснок, лимон, зелень петрушки и тимьян. Но вместо того, чтобы тушить их в этой смеси, масло с приправами делается отдельно, а потом выкладывается поверх креветок и запекается", — рассказывает Морозова.

Что нужно:

  • 200 г мягкого несоленого сливочного масла

  • 3 крупных зубчика чеснока (очень мелко нарезать)

  • 1 ст. л. + 2 ч. л. петрушки

  • 1,5 ч. л. лимонной цедры

  • 1 ч. л. лимонного сока

  • 1 ст. л. тонко нарезанного базилика

  • 0,5 ч. л. листьев тимьяна

  • соль, перец — по вкусу

  • 1,2 кг крупных очищенных креветок с хвостами

  • хрустящий багет

Как готовить:

Разогрейте духовку до 200 °C. Смешайте масло с чесноком, 2 ч. л. петрушки, лимонной цедрой и соком, тимьяном, солью и перцем. Это и есть ваше "зелёное масло".

Разложите креветки в форме для запекания хвостами вверх. Полейте их ароматной масляной смесью и поставьте в духовку на 10 минут. Когда креветки порозовеют, а масло начнёт пузыриться, доставайте.

В финале посыпьте блюдо базиликом и оставшейся петрушкой. Подавайте горячими, с ломтями багета — чтобы не оставить ни капли соуса.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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