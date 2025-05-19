Запекаются за 10 минут, а улетают за 30 секунд: креветки, которые не успевают остыть

Сегодня этот рецепт знают в каждом втором доме приморского города — настолько он популярен. Его особенность — в масле с травами, которое не тушит вкус креветок, а подчёркивает его. Автор книги "Таганрог. Истории" Светлана Морозова утверждает: именно так здесь любят морепродукты.
"В этом рецепте креветок есть всё, что для них нужно — сливочное масло, чеснок, лимон, зелень петрушки и тимьян. Но вместо того, чтобы тушить их в этой смеси, масло с приправами делается отдельно, а потом выкладывается поверх креветок и запекается", — рассказывает Морозова.
200 г мягкого несоленого сливочного масла
3 крупных зубчика чеснока (очень мелко нарезать)
1 ст. л. + 2 ч. л. петрушки
1,5 ч. л. лимонной цедры
1 ч. л. лимонного сока
1 ст. л. тонко нарезанного базилика
0,5 ч. л. листьев тимьяна
соль, перец — по вкусу
1,2 кг крупных очищенных креветок с хвостами
хрустящий багет
Разогрейте духовку до 200 °C. Смешайте масло с чесноком, 2 ч. л. петрушки, лимонной цедрой и соком, тимьяном, солью и перцем. Это и есть ваше "зелёное масло".
Разложите креветки в форме для запекания хвостами вверх. Полейте их ароматной масляной смесью и поставьте в духовку на 10 минут. Когда креветки порозовеют, а масло начнёт пузыриться, доставайте.
В финале посыпьте блюдо базиликом и оставшейся петрушкой. Подавайте горячими, с ломтями багета — чтобы не оставить ни капли соуса.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды.
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