Минус на весах без диет: ужин, который не оставит шанса голоду

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите сбросить вес, но не готовы засыпать с урчащим животом? Ужин, который насытит и поможет похудеть, действительно существует — и он не требует экзотических продуктов или сложных рецептов.

Фото: freepik is licensed under public domain Якисоба с индейкой

Главный герой тарелки — филе индейки. Белковый продукт с низким содержанием жира и высоким уровнем насыщения. В паре с брокколи — зелёным супергероем среди овощей — он творит чудеса. Такое сочетание помогает оставаться в пределах суточной нормы калорий, не теряя при этом энергию и настроение.

Как готовить:

Всё просто.

Берём:

200 г филе индейки

100 г брокколи

1 ст. л. оливкового масла

сок половины лимона

соль и перец по вкусу

Мясо режем на тонкие ломтики и быстро обжариваем на оливковом масле. Добавляем брокколи — тушим 5-7 минут. В финале — лимонный сок, немного соли, перца — и вуаля!

Хочется чего-то свежего

Бросьте горсть шпината или рукколы. Это не только улучшит вкус, но и добавит витаминов. А разноцветная тарелка вызывает у мозга ощущение праздника — значит, будет легче отказаться от вредного.

Запомните: вкусный ужин — это не враг стройности, а её союзник. Главное — подобрать правильные продукты и не перегружать желудок. Индейка с овощами — отличный способ завершить день с лёгкостью и пользой.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

