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Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона

2:29
Еда

Называйте его как хотите — борщ, щи, суп, главное, чтобы с щавелем и яйцом! Название тут дело семейных привычек, а вкус — дело техники. Этот суп легко варить на любом бульоне, да и на воде он выйдет отличным. Основные герои: картошка, морковка, лук и, конечно, зелень. Добавим щавель, чуть сельдерея для свежести — и получим тарелку лета.

Зелёный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зелёный борщ

Что понадобится на 6 порций:

  • Мясной бульон — 1,5 л

  • Картофель — 300 г

  • Морковь — 120 г

  • Лук — 80 г

  • Сельдерей — 1 стебель

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Щавель — 200 г

  • Яйца — 4 шт.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Соль — по вкусу

    Для подачи: сметана, зелень

Как готовить:

1. Промойте щавель
Щавель любит прятать в складках песок, так что промываем его тщательно — сначала в тазу, потом под краном. Откиньте на дуршлаг.

2. Отправьте картофель в бульон
Очистите и нарежьте картошку. Вскипятите бульон и закиньте в него картошку.

3. Подготовьте овощи
Натрите морковь, мелко нарежьте лук и сельдерей. Чеснок раздавите и порубите.

4. Сделайте зажарку
На сковороде обжарьте лук в масле до прозрачности, потом добавьте чеснок, морковь и сельдерей. Готовьте ещё 4-5 минут.

5. Соедините всё в кастрюле
Добавьте зажарку в суп, бросьте лавровый лист. Варите до готовности картошки — около 10 минут.

6. Нарежьте щавель
Удалите грубые стебли и тонко нашинкуйте листья.

7. Разболтайте яйца
Разбейте их в миске, слегка посолите и перемешайте вилкой (не взбивайте).

8. Влейте яйца
Когда картошка почти готова, влейте яйца тонкой струйкой, постоянно помешивая — получится "лохматое" яйцо.

9. Финальный штрих
Добавьте щавель, перемешайте, доведите до кипения и снимайте с огня. Дайте супу настояться 10-15 минут.

10. Подача
Подавайте со щедрой ложкой сметаны и пучком свежей зелени. Вкус — как у бабушки на даче.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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