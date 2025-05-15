Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона

Называйте его как хотите — борщ, щи, суп, главное, чтобы с щавелем и яйцом! Название тут дело семейных привычек, а вкус — дело техники. Этот суп легко варить на любом бульоне, да и на воде он выйдет отличным. Основные герои: картошка, морковка, лук и, конечно, зелень. Добавим щавель, чуть сельдерея для свежести — и получим тарелку лета.
Мясной бульон — 1,5 л
Картофель — 300 г
Морковь — 120 г
Лук — 80 г
Сельдерей — 1 стебель
Чеснок — 2 зубчика
Щавель — 200 г
Яйца — 4 шт.
Масло растительное — 2 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Соль — по вкусу
Для подачи: сметана, зелень
1. Промойте щавель
Щавель любит прятать в складках песок, так что промываем его тщательно — сначала в тазу, потом под краном. Откиньте на дуршлаг.
2. Отправьте картофель в бульон
Очистите и нарежьте картошку. Вскипятите бульон и закиньте в него картошку.
3. Подготовьте овощи
Натрите морковь, мелко нарежьте лук и сельдерей. Чеснок раздавите и порубите.
4. Сделайте зажарку
На сковороде обжарьте лук в масле до прозрачности, потом добавьте чеснок, морковь и сельдерей. Готовьте ещё 4-5 минут.
5. Соедините всё в кастрюле
Добавьте зажарку в суп, бросьте лавровый лист. Варите до готовности картошки — около 10 минут.
6. Нарежьте щавель
Удалите грубые стебли и тонко нашинкуйте листья.
7. Разболтайте яйца
Разбейте их в миске, слегка посолите и перемешайте вилкой (не взбивайте).
8. Влейте яйца
Когда картошка почти готова, влейте яйца тонкой струйкой, постоянно помешивая — получится "лохматое" яйцо.
9. Финальный штрих
Добавьте щавель, перемешайте, доведите до кипения и снимайте с огня. Дайте супу настояться 10-15 минут.
10. Подача
Подавайте со щедрой ложкой сметаны и пучком свежей зелени. Вкус — как у бабушки на даче.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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