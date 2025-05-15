Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Называйте его как хотите — борщ, щи, суп, главное, чтобы с щавелем и яйцом! Название тут дело семейных привычек, а вкус — дело техники. Этот суп легко варить на любом бульоне, да и на воде он выйдет отличным. Основные герои: картошка, морковка, лук и, конечно, зелень. Добавим щавель, чуть сельдерея для свежести — и получим тарелку лета.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зелёный борщ

Что понадобится на 6 порций:

Мясной бульон — 1,5 л

Картофель — 300 г

Морковь — 120 г

Лук — 80 г

Сельдерей — 1 стебель

Чеснок — 2 зубчика

Щавель — 200 г

Яйца — 4 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — по вкусу Для подачи: сметана, зелень

Как готовить:

1. Промойте щавель

Щавель любит прятать в складках песок, так что промываем его тщательно — сначала в тазу, потом под краном. Откиньте на дуршлаг.

2. Отправьте картофель в бульон

Очистите и нарежьте картошку. Вскипятите бульон и закиньте в него картошку.

3. Подготовьте овощи

Натрите морковь, мелко нарежьте лук и сельдерей. Чеснок раздавите и порубите.

4. Сделайте зажарку

На сковороде обжарьте лук в масле до прозрачности, потом добавьте чеснок, морковь и сельдерей. Готовьте ещё 4-5 минут.

5. Соедините всё в кастрюле

Добавьте зажарку в суп, бросьте лавровый лист. Варите до готовности картошки — около 10 минут.

6. Нарежьте щавель

Удалите грубые стебли и тонко нашинкуйте листья.

7. Разболтайте яйца

Разбейте их в миске, слегка посолите и перемешайте вилкой (не взбивайте).

8. Влейте яйца

Когда картошка почти готова, влейте яйца тонкой струйкой, постоянно помешивая — получится "лохматое" яйцо.

9. Финальный штрих

Добавьте щавель, перемешайте, доведите до кипения и снимайте с огня. Дайте супу настояться 10-15 минут.

10. Подача

Подавайте со щедрой ложкой сметаны и пучком свежей зелени. Вкус — как у бабушки на даче.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



