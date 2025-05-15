Как в СССР спасали неудачные блюда: секреты от бабушек

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

В Советском Союзе пищу берегли. Даже если что-то не получилось — блюдо всегда можно было "починить".

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста в соусе с сыром

Вот мастер-класс от наших бабушек.

Пережаренные котлеты

Снимали котлеты с огня и укладывали в кастрюлю с небольшим количеством воды или бульона, закрывали крышкой и томили на медленном огне 10-15 минут.

Иногда добавляли немного сметаны — котлеты становились мягче и ароматнее.

Переваренные макароны

Макароны промывали холодной водой, давали стечь, а потом обжаривали на сковороде с маслом или яйцом — получалась отличная "макаронная запеканка".

Или запекали в духовке с сыром и остатками тушёнки.

Разварившийся картофель

Делали пюре с добавлением масла и молока.

Или лепили картофельные зразы: в начинку шли жареные лук, мясной фарш, грибы.

Переваренная каша

Манную или рисовую кашу превращали в запеканку: добавляли яйцо, сахар, немного муки и выпекали.

Или использовали в начинку для пирожков.

Подсохший хлеб

Обрезали корочку, хлеб обмакивали в яйцо с молоком и жарили — получались вкусные гренки.

Или сушили на сухари — для супов или котлет.

В СССР даже неудача превращалась в обед. Главное — не выбрасывать, а проявить фантазию и уважение к труду.