Как в СССР спасали неудачные блюда: секреты от бабушек

В Советском Союзе пищу берегли. Даже если что-то не получилось — блюдо всегда можно было "починить".
Вот мастер-класс от наших бабушек.
Пережаренные котлеты
Снимали котлеты с огня и укладывали в кастрюлю с небольшим количеством воды или бульона, закрывали крышкой и томили на медленном огне 10-15 минут.
Иногда добавляли немного сметаны — котлеты становились мягче и ароматнее.
Переваренные макароны
Макароны промывали холодной водой, давали стечь, а потом обжаривали на сковороде с маслом или яйцом — получалась отличная "макаронная запеканка".
Или запекали в духовке с сыром и остатками тушёнки.
Разварившийся картофель
Переваренная каша
Подсохший хлеб
В СССР даже неудача превращалась в обед. Главное — не выбрасывать, а проявить фантазию и уважение к труду.
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