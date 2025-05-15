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Как в СССР спасали неудачные блюда: секреты от бабушек

1:27
Еда

В Советском Союзе пищу берегли. Даже если что-то не получилось — блюдо всегда можно было "починить".

Паста в соусе с сыром
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста в соусе с сыром

Вот мастер-класс от наших бабушек.

Пережаренные котлеты

Снимали котлеты с огня и укладывали в кастрюлю с небольшим количеством воды или бульона, закрывали крышкой и томили на медленном огне 10-15 минут.

Иногда добавляли немного сметаны — котлеты становились мягче и ароматнее.

Переваренные макароны

Макароны промывали холодной водой, давали стечь, а потом обжаривали на сковороде с маслом или яйцом — получалась отличная "макаронная запеканка".

Или запекали в духовке с сыром и остатками тушёнки.

Разварившийся картофель

  • Делали пюре с добавлением масла и молока.
  • Или лепили картофельные зразы: в начинку шли жареные лук, мясной фарш, грибы.

Переваренная каша

  • Манную или рисовую кашу превращали в запеканку: добавляли яйцо, сахар, немного муки и выпекали.
  • Или использовали в начинку для пирожков.

Подсохший хлеб

  • Обрезали корочку, хлеб обмакивали в яйцо с молоком и жарили — получались вкусные гренки.
  • Или сушили на сухари — для супов или котлет.

В СССР даже неудача превращалась в обед. Главное — не выбрасывать, а проявить фантазию и уважение к труду.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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