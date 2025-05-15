ТОП-5 культовых блюд из советской столовой

Советская столовая — это не просто место приёма пищи. Это целый пласт культуры.
Недорогие, сытные, простые блюда, которые ели миллионы. Никаких изысков — только госстандарты и стабильность. И вот что чаще всего оказывалось на алюминиевом подносе под формулировкой "обед за рубль двадцать":
1. Котлета по-домашнему/по-киевски
Царь тарелки. Иногда с косточкой, чаще — из говядины и хлеба. Подача — с подливой, горкой пюре и ломтём хлеба. Хруст снаружи, мягкость внутри и обязательная ложка горчицы — вот она, гастрономическая формула СССР.
2. Пюре картофельное с подливой
Без пюре — не обед. Лёгкий запах сливочного масла, комочки как часть дизайна, и подлива из "жаркого" или муки с жиром. Ели ложкой, макая хлеб. Потом — чай и ватрушка.
3. Салат "Витаминный"
Капуста + морковь + уксус + капля подсолнечного масла. Иногда — без соли, но с советской добротой. Громко хрустел, бодрил желудок и напоминал: витамины — это серьёзно.
4. Щи/Борщ
Первые блюда — важнейшая часть обеда. Щи с капустой, борщ с ложкой сметаны, подаются в толстостенной посуде. Быстро не остынет, зато согреет: и желудок, и душу.
5. Кисель или компот и "Ромовая баба"
На десерт — густой вишнёвый кисель или компот из сухофруктов. И пирожное: ватрушка, слойка, а по праздникам — "ромовая баба" или "картошка".
Сладкий финал, когда всё уже стоило 5 копеек, но запоминалось на всю жизнь.
Столовая — это про уют без понтов
Очередь, поднос, шипящие кастрюли, запах капусты и чая. Настоящая гастрономическая память страны.
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