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ТОП-5 культовых блюд из советской столовой

Еда

Советская столовая — это не просто место приёма пищи. Это целый пласт культуры.

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Голубцы

Недорогие, сытные, простые блюда, которые ели миллионы. Никаких изысков — только госстандарты и стабильность. И вот что чаще всего оказывалось на алюминиевом подносе под формулировкой "обед за рубль двадцать":

1. Котлета по-домашнему/по-киевски

Царь тарелки. Иногда с косточкой, чаще — из говядины и хлеба. Подача — с подливой, горкой пюре и ломтём хлеба. Хруст снаружи, мягкость внутри и обязательная ложка горчицы — вот она, гастрономическая формула СССР.

2. Пюре картофельное с подливой

Без пюре — не обед. Лёгкий запах сливочного масла, комочки как часть дизайна, и подлива из "жаркого" или муки с жиром. Ели ложкой, макая хлеб. Потом — чай и ватрушка.

3. Салат "Витаминный"

Капуста + морковь + уксус + капля подсолнечного масла. Иногда — без соли, но с советской добротой. Громко хрустел, бодрил желудок и напоминал: витамины — это серьёзно.

4. Щи/Борщ

Первые блюда — важнейшая часть обеда. Щи с капустой, борщ с ложкой сметаны, подаются в толстостенной посуде. Быстро не остынет, зато согреет: и желудок, и душу.

5. Кисель или компот и "Ромовая баба"

На десерт — густой вишнёвый кисель или компот из сухофруктов. И пирожное: ватрушка, слойка, а по праздникам — "ромовая баба" или "картошка".
Сладкий финал, когда всё уже стоило 5 копеек, но запоминалось на всю жизнь.

Столовая — это про уют без понтов

Очередь, поднос, шипящие кастрюли, запах капусты и чая. Настоящая гастрономическая память страны.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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