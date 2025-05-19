Готовить проще некуда — салат, который можно сделать, лёжа на диване

Если думаете, что салаты с рыбой — это не для вас, то этот рецепт изменит ваше мнение. Низкокалорийный и полезный салат с тунцом от Юлии Высоцкой собрал массу восторженных отзывов. Простые ингредиенты, лёгкий вкус и заряд витаминов — идеальный выбор для летнего меню.
Консервированный тунец — 1 банка
Киноа — 1/2 стакана
Авокадо — 1/2 штуки
Маринованные огурцы — 2 шт.
Оливки без косточек — горсть
Каперсы — 1 ст. л.
Салатный микс — 70 г
Зелёный лук — 4 стебля
Кунжут — 1 ч. л.
Сок половины лимона
Оливковое масло — 2 ст. л.
Амарантовое масло — 2 ч. л.
Хлопья чили — щепотка
Свежемолотый чёрный перец — щепотка
Морская соль — щепотка
Отварите киноа в стакане воды до готовности и остудите.
Нарежьте авокадо кубиками, огурцы — кружочками, зелёный лук — мелко.
В большой миске смешайте киноа, тунец (предварительно слейте жидкость), авокадо, огурцы, оливки, каперсы, салатный микс и зелёный лук.
В отдельной посуде смешайте лимонный сок, оливковое и амарантовое масла, чили, перец и соль.
Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте.
Посыпьте кунжутом перед подачей.
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