Готовить проще некуда — салат, который можно сделать, лёжа на диване

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Если думаете, что салаты с рыбой — это не для вас, то этот рецепт изменит ваше мнение. Низкокалорийный и полезный салат с тунцом от Юлии Высоцкой собрал массу восторженных отзывов. Простые ингредиенты, лёгкий вкус и заряд витаминов — идеальный выбор для летнего меню.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с рыбой и авокадо

Ингредиенты — что нам понадобится

Консервированный тунец — 1 банка

Киноа — 1/2 стакана

Авокадо — 1/2 штуки

Маринованные огурцы — 2 шт.

Оливки без косточек — горсть

Каперсы — 1 ст. л.

Салатный микс — 70 г

Зелёный лук — 4 стебля

Кунжут — 1 ч. л.

Заправка — секрет вкуса

Сок половины лимона

Оливковое масло — 2 ст. л.

Амарантовое масло — 2 ч. л.

Хлопья чили — щепотка

Свежемолотый чёрный перец — щепотка

Морская соль — щепотка

Как приготовить — просто и быстро

Отварите киноа в стакане воды до готовности и остудите. Нарежьте авокадо кубиками, огурцы — кружочками, зелёный лук — мелко. В большой миске смешайте киноа, тунец (предварительно слейте жидкость), авокадо, огурцы, оливки, каперсы, салатный микс и зелёный лук. В отдельной посуде смешайте лимонный сок, оливковое и амарантовое масла, чили, перец и соль. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте. Посыпьте кунжутом перед подачей.