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Готовить проще некуда — салат, который можно сделать, лёжа на диване

1:33
Еда

Если думаете, что салаты с рыбой — это не для вас, то этот рецепт изменит ваше мнение. Низкокалорийный и полезный салат с тунцом от Юлии Высоцкой собрал массу восторженных отзывов. Простые ингредиенты, лёгкий вкус и заряд витаминов — идеальный выбор для летнего меню.

Салат с рыбой и авокадо
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с рыбой и авокадо

Ингредиенты — что нам понадобится

  • Консервированный тунец — 1 банка

  • Киноа — 1/2 стакана

  • Авокадо — 1/2 штуки

  • Маринованные огурцы — 2 шт.

  • Оливки без косточек — горсть

  • Каперсы — 1 ст. л.

  • Салатный микс — 70 г

  • Зелёный лук — 4 стебля

  • Кунжут — 1 ч. л.

Заправка — секрет вкуса

  • Сок половины лимона

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Амарантовое масло — 2 ч. л.

  • Хлопья чили — щепотка

  • Свежемолотый чёрный перец — щепотка

  • Морская соль — щепотка

Как приготовить — просто и быстро

  1. Отварите киноа в стакане воды до готовности и остудите.

  2. Нарежьте авокадо кубиками, огурцы — кружочками, зелёный лук — мелко.

  3. В большой миске смешайте киноа, тунец (предварительно слейте жидкость), авокадо, огурцы, оливки, каперсы, салатный микс и зелёный лук.

  4. В отдельной посуде смешайте лимонный сок, оливковое и амарантовое масла, чили, перец и соль.

  5. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте.

  6. Посыпьте кунжутом перед подачей.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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