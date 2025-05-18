Картофель скоро станет доступнее — что ждёт цены этим летом

С апреля цены на картофель в России начали расти, достигнув в среднем 85,4 рубля за килограмм. Но уже в ближайшие недели ситуация может измениться — эксперты обещают снижение стоимости. Разбираемся, когда и почему стоит ждать удешевления картошки.
Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал "Парламентской газете", что отечественный свежий урожай появится в магазинах раньше обычного — уже в первой декаде июня. Это позволит начать постепенное снижение цен на картофель во второй половине месяца.
Сейчас на полках преобладает импортный картофель, именно он занимает большую часть ассортимента и формирует текущие цены. Но сезонный рост — явление временное. После того, как российский картофель начнёт поступать в магазины, сети начнут распродавать остатки старого урожая, что приведёт к снижению цен.
Да. Уже в июне можно рассчитывать на снижение стоимости картофеля благодаря раннему урожаю и смене поставок с импортного на отечественный продукт. Это традиционный сезонный процесс, который ежегодно повторяется.
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?