Картофель скоро станет доступнее — что ждёт цены этим летом

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

С апреля цены на картофель в России начали расти, достигнув в среднем 85,4 рубля за килограмм. Но уже в ближайшие недели ситуация может измениться — эксперты обещают снижение стоимости. Разбираемся, когда и почему стоит ждать удешевления картошки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Ранний урожай — ключ к падению цен

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал "Парламентской газете", что отечественный свежий урожай появится в магазинах раньше обычного — уже в первой декаде июня. Это позволит начать постепенное снижение цен на картофель во второй половине месяца.

Импорт доминирует пока, но скоро уступит место российскому

Сейчас на полках преобладает импортный картофель, именно он занимает большую часть ассортимента и формирует текущие цены. Но сезонный рост — явление временное. После того, как российский картофель начнёт поступать в магазины, сети начнут распродавать остатки старого урожая, что приведёт к снижению цен.

Стоит ли ждать дешевую картошку

Да. Уже в июне можно рассчитывать на снижение стоимости картофеля благодаря раннему урожаю и смене поставок с импортного на отечественный продукт. Это традиционный сезонный процесс, который ежегодно повторяется.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

