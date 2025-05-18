Свежесть в упаковке: как не нарваться на просрочку в магазине

Шашлычный сезон в полном разгаре, и самое время вспомнить, как не ошибиться с выбором мяса — ведь от этого зависит почти половина успеха вкусного ужина на природе. Роспотребнадзор поделился простыми, но важными правилами, которые помогут купить действительно качественный продукт.
Качественное мясо должно иметь жир белого, кремового или слегка желтоватого оттенка. Если цвет мяса вызывает сомнения — лучше отказаться. Натуральный оттенок говорит о том, что продукт свежий и правильным образом хранился.
Свежий кусок мяса пахнет естественно, без резких и неприятных запахов. Если чувствуются кислинка, гнилость или химические примеси — это явный знак, что мясо не подходит для шашлыка и может быть опасным.
При нажатии на мясо пальцем на его поверхности образуется ямка, которая должна быстро исчезнуть и вернуть первоначальный вид. Если же ямка остаётся или мясо кажется рыхлым и мягким — такой продукт лучше не брать.
Подтеки в упаковке и пузырьки воздуха говорят о нарушениях в хранении;
Упаковка должна быть целой и иметь маркировку на русском языке;
Покупайте мясо только в магазинах с холодильниками — так сохранится свежесть;
Избегайте покупок у случайных продавцов на рынках без соответствующих условий.
Выбор качественного мяса — это не только залог вкусного шашлыка, но и безопасность вашей семьи. Несложные правила помогут не ошибиться и насладиться идеальным блюдом на природе.
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