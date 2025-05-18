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Свежесть в упаковке: как не нарваться на просрочку в магазине

1:49
Еда

Шашлычный сезон в полном разгаре, и самое время вспомнить, как не ошибиться с выбором мяса — ведь от этого зависит почти половина успеха вкусного ужина на природе. Роспотребнадзор поделился простыми, но важными правилами, которые помогут купить действительно качественный продукт.

мясо
Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain
мясо

Цвет — первый признак свежести

Качественное мясо должно иметь жир белого, кремового или слегка желтоватого оттенка. Если цвет мяса вызывает сомнения — лучше отказаться. Натуральный оттенок говорит о том, что продукт свежий и правильным образом хранился.

Запах — никакой химии и посторонних ароматов

Свежий кусок мяса пахнет естественно, без резких и неприятных запахов. Если чувствуются кислинка, гнилость или химические примеси — это явный знак, что мясо не подходит для шашлыка и может быть опасным.

Структура — проверяем нажатием пальца

При нажатии на мясо пальцем на его поверхности образуется ямка, которая должна быстро исчезнуть и вернуть первоначальный вид. Если же ямка остаётся или мясо кажется рыхлым и мягким — такой продукт лучше не брать.

На что ещё обратить внимание при покупке

  • Подтеки в упаковке и пузырьки воздуха говорят о нарушениях в хранении;

  • Упаковка должна быть целой и иметь маркировку на русском языке;

  • Покупайте мясо только в магазинах с холодильниками — так сохранится свежесть;

  • Избегайте покупок у случайных продавцов на рынках без соответствующих условий.

Выбор качественного мяса — это не только залог вкусного шашлыка, но и безопасность вашей семьи. Несложные правила помогут не ошибиться и насладиться идеальным блюдом на природе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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