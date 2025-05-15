Эти продукты под запретом по всему миру — но на российских полках их полно

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый день мы покупаем продукты, не задумываясь, что в другой стране они могут быть под запретом. Причина — добавки, гормоны, технологии производства и даже… этика. Вот 10 популярных товаров, которые в других уголках мира признаны вредными или опасными.

Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица

1. Курица с хлором

В США до сих пор разрешена продажа куриного мяса, обработанного хлором — для защиты от сальмонеллы. В ЕС, России и Великобритании такое мясо запрещено: боятся токсичных остатков.

2. Соевый соус

Часто делают из трансгенной сои и могут содержать этилкарбамат — канцероген. Запрещён в некоторых странах Европы, Персидского залива и России.

3. Мясо с гормонами

Говядина, свинина, индейка с добавлением рактопамина запрещена в 160 странах. Этот гормон ускоряет рост, но может вредить сердцу и сосудам.

4. Чипсы с олестрой

Олестра — заменитель жира, который мешает усвоению витаминов и вызывает расстройства ЖКТ. Запрещена в Канаде и ЕС, но легальна в США.

5. Яблоки с DPA

В США яблоки обрабатывают дифениламином — для красоты и срока хранения. В ЕС вещество запрещено как потенциальный канцероген.

6. Фруктовое желе

Мини-чашечки с желе и конняком могут привести к удушью у детей. Запрещены в ЕС, США и Австралии.

7. Хлеб с азодикарбонамидом

Добавка ADA улучшает цвет и текстуру, но может вызывать астму и аллергию. В ЕС и Австралии под запретом.

8. Пюре с BHA

Картофельные смеси с консервантом BHA запрещены в Японии и ряде стран Европы. Это вещество связывают с риском рака и повреждением печени.

9. Маргарин

Из-за высокого содержания трансжиров маргарин под запретом или ограничениями в Канаде, Швейцарии, Дании и других странах.

10. Злаковые батончики

В Дании запрещены: из-за чрезмерного количества добавок они признаны токсичными для детей. В других странах батончики по-прежнему продаются как "полезный перекус".

Бонус: Фуа-гра

Деликатес, получаемый через насильственное кормление птиц, запрещён в ряде стран за жестокое обращение с животными.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.



