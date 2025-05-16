Грибы с личинками, сыр с бумагой — продукты, в которых спрятано больше, чем кажется

Некоторые продукты, казалось бы, такие знакомые и безобидные, на деле могут заставить вас пересмотреть содержимое своей тарелки. Ведь за яркой упаковкой скрываются вещи, о которых производители предпочли бы промолчать.
Консервированные грибы могут содержать до 20 личинок на банку — по норме!
Тертый пармезан часто разбавляют целлюлозой — это та самая пищевая добавка из древесной массы.
В обычных сырных продуктах до сих пор используют сычужный фермент, который получают из желудков телят.
Мармеладные мишки и зефир обязаны своей жевательной текстурой желатину, который делают из костей и хрящей свиней и коров.
Куриные наггетсы содержат кожу, сосуды, кости и синтетические добавки — мясо там лишь часть состава.
Белый шоколад - технически не шоколад: в нём нет какао-порошка, зато хватает сахара и пальмового масла.
Оливковое масло "первого отжима" может оказаться смесью подсолнечного и соевого.
Кленовый сироп нередко делают из ароматизаторов и сахара, не имея к клёну никакого отношения.
Трюфельные продукты чаще всего содержат только запах трюфеля — и то синтетический.
Васаби почти везде заменён смесью хрена, горчицы и красителя.
Крабовые палочки на 95% состоят из минтая с ароматизаторами и красителями.
Гранатовый сок разбавляют водой, подслащивают сиропом и "улучшают" ароматизаторами.
Газировка с цитрусовым вкусом содержит бромированное растительное масло — потенциально опасное вещество, в некоторых странах запрещённое.
Губная помада? Большую её часть вы съедаете. А сделана она из ланолина — воска из овечьей шерсти.
Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.
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Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.