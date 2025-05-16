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Грибы с личинками, сыр с бумагой — продукты, в которых спрятано больше, чем кажется

2:07
Еда

Некоторые продукты, казалось бы, такие знакомые и безобидные, на деле могут заставить вас пересмотреть содержимое своей тарелки. Ведь за яркой упаковкой скрываются вещи, о которых производители предпочли бы промолчать.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Личинки, бумага и мыши в продуктах

  • Консервированные грибы могут содержать до 20 личинок на банку — по норме!

  • Тертый пармезан часто разбавляют целлюлозой — это та самая пищевая добавка из древесной массы.

  • В обычных сырных продуктах до сих пор используют сычужный фермент, который получают из желудков телят.

Мармелад, наггетсы и зефир — не всё так сладко

  • Мармеладные мишки и зефир обязаны своей жевательной текстурой желатину, который делают из костей и хрящей свиней и коров.

  • Куриные наггетсы содержат кожу, сосуды, кости и синтетические добавки — мясо там лишь часть состава.

  • Белый шоколад - технически не шоколад: в нём нет какао-порошка, зато хватает сахара и пальмового масла.

Маскировка продуктов и громкие названия

  • Оливковое масло "первого отжима" может оказаться смесью подсолнечного и соевого.

  • Кленовый сироп нередко делают из ароматизаторов и сахара, не имея к клёну никакого отношения.

  • Трюфельные продукты чаще всего содержат только запах трюфеля — и то синтетический.

  • Васаби почти везде заменён смесью хрена, горчицы и красителя.

Сюрпризы в ежедневных любимцах

  • Крабовые палочки на 95% состоят из минтая с ароматизаторами и красителями.

  • Гранатовый сок разбавляют водой, подслащивают сиропом и "улучшают" ароматизаторами.

  • Газировка с цитрусовым вкусом содержит бромированное растительное масло — потенциально опасное вещество, в некоторых странах запрещённое.

  • Губная помада? Большую её часть вы съедаете. А сделана она из ланолина — воска из овечьей шерсти.

Уточнения

Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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