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Диетстол №5: что означали эти номера в санаториях и больницах?

2:18
Еда

"Диетстол №5" в советских санаториях и больницах был частью системы лечебного питания, разработанной профессором М. И. Певзнером.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

Эти номера обозначали специальные диеты, предназначенные для лечения различных заболеваний. Диетстол №5 назначался при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей вне обострения.

Основные принципы Диеты №5:

  • "Щадим как можем": Умеренное ограничение жиров, особенно всего самого вкусного и жареного.
  • "Никакой остроты в жизни, и в еде тоже": Исключение острого, копченого, маринованного — в общем, всего, что может добавить хоть каплю интереса.
  • "Клетчатка — наш бро": Увеличение содержания всего того, что так весело бродит в кишечнике.
  • "Пар да варка — вот поварская сварка": Готовим исключительно на пару или варим до состояния безвкусной массы.
  • "Дробно и печально": Питаемся часто, но маленькими порциями, чтобы никто не дай бог не почувствовал сытости и радости от еды.
  • "Соль — белый враг, почти как сахар": Умеренное ограничение, чтобы вкус блюд окончательно покинул этот мир.
  • "Холодное — табу, горячее — тоже не фонтан": Едим теплую, безликую субстанцию.

Примерный рацион (чтобы все прониклись "радостью"):

  • Хлеб: Вчерашний, чтобы не было даже намека на свежесть.
  • Супы: Жидкие овощные "слезы" или крупяные "размазни".
  • Мясо и рыба: Нежирное, отварное до состояния подошвы.
  • Молочные продукты: Кефир и творог "лайт", чтобы жизнь малиной не казалась.
  • Яйца: Белковые омлеты — вершина кулинарии.
  • Крупы: Разваренные каши без масла и сахара — праздник вкуса.
  • Овощи: Вареные, тушеные, бледные.
  • Фрукты: Некислые, чтобы не нарушать "гармонию" безвкусия.
  • Напитки: Чай без сахара, отвар шиповника — "сладкая" жизнь.
  • Сладости: Немного меда, если врач смилостивится.

Так что, номер диетного стола был не просто цифрой, а целой философией пищевого аскетизма, призванной если не вылечить, то хотя бы не навредить (и заодно лишить пациента последних радостей жизни).

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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