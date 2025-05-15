Диетстол №5: что означали эти номера в санаториях и больницах?

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

"Диетстол №5" в советских санаториях и больницах был частью системы лечебного питания, разработанной профессором М. И. Певзнером.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Столовая

Эти номера обозначали специальные диеты, предназначенные для лечения различных заболеваний. Диетстол №5 назначался при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей вне обострения.

Основные принципы Диеты №5:

"Щадим как можем": Умеренное ограничение жиров, особенно всего самого вкусного и жареного.

"Никакой остроты в жизни, и в еде тоже": Исключение острого, копченого, маринованного — в общем, всего, что может добавить хоть каплю интереса.

"Клетчатка — наш бро": Увеличение содержания всего того, что так весело бродит в кишечнике.

"Пар да варка — вот поварская сварка": Готовим исключительно на пару или варим до состояния безвкусной массы.

"Дробно и печально": Питаемся часто, но маленькими порциями, чтобы никто не дай бог не почувствовал сытости и радости от еды.

"Соль — белый враг, почти как сахар": Умеренное ограничение, чтобы вкус блюд окончательно покинул этот мир.

"Холодное — табу, горячее — тоже не фонтан": Едим теплую, безликую субстанцию.

Примерный рацион (чтобы все прониклись "радостью"):

Хлеб: Вчерашний, чтобы не было даже намека на свежесть.

Супы: Жидкие овощные "слезы" или крупяные "размазни".

Мясо и рыба: Нежирное, отварное до состояния подошвы.

Молочные продукты: Кефир и творог "лайт", чтобы жизнь малиной не казалась.

Яйца: Белковые омлеты — вершина кулинарии.

Крупы: Разваренные каши без масла и сахара — праздник вкуса.

Овощи: Вареные, тушеные, бледные.

Фрукты: Некислые, чтобы не нарушать "гармонию" безвкусия.

Напитки: Чай без сахара, отвар шиповника — "сладкая" жизнь.

Сладости: Немного меда, если врач смилостивится.

Так что, номер диетного стола был не просто цифрой, а целой философией пищевого аскетизма, призванной если не вылечить, то хотя бы не навредить (и заодно лишить пациента последних радостей жизни).