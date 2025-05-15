Суп с лапшой и душой: рецепты, которые помнят советские кухни

3:20 Your browser does not support the audio element. Еда

В советские годы кухня была сердцем дома. Здесь не только готовили — здесь разговаривали, пили чай, слушали радио и варили супы, аромат которых до сих пор хранится в памяти.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп с хлебом

Еда была простой, но настоящей. Без изысков, но с душой. Бюджетный набор продуктов превращался в сытный обед, который собирал за столом всю семью.

Сегодня мы вспоминаем блюда, которые знали и любили на каждой советской кухне — супы, без которых невозможно представить ни одно будничное меню прошлого.

Куриный суп с лапшой

Классика школьных столовых и воскресных обедов. Домашняя лапша, бульон с золотистой корочкой, лёгкий пар над тарелкой.

Ингредиенты:

Куриные части (бедро, спинка, крылышки) — 500 г

Картофель — 3-4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Лапша — 100 г

Соль, перец, лавровый лист

Приготовление:

Сварите курицу, удалите пену. Добавьте нарезанные овощи. Варите до мягкости. За 5 минут до готовности всыпьте лапшу. Посолите, поперчите, дайте настояться под крышкой.

Щи из квашеной капусты

Кисловатые, наваристые, с томатной ноткой — щи были гордостью хозяйки.

Ингредиенты:

Говяжьи или свиные кости — 500 г

Квашеная капуста — 300-400 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Лавровый лист, перец горошком, соль.

Приготовление: Сварите бульон. Отдельно потушите капусту с морковью, луком и пастой. В бульон добавьте картофель, затем капусту. Варите до готовности, дайте настояться.

Гороховый суп с копчёностями

Любимый вкус детства — густой, ароматный, слегка дымный.

Ингредиенты:

Копчёные рёбрышки или колбаса — 300 г

Горох — 1 стакан

Картофель — 3-4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Соль, перец.

Приготовление: Замочите горох на ночь. Сварите до полуготовности, добавьте копчёности. Обжарьте лук и морковь, добавьте с картошкой в суп. Варите до полной мягкости.

Овощной суп "из ничего”

Такой варили в пятницу — из остатков, но всегда с душой.

Ингредиенты:

Картофель, морковь, лук, капуста — по вкусу

Томатная паста или 1 помидор

Чеснок, укроп

Масло, соль, перец.

Приготовление: Обжарьте овощи на сковороде. Добавьте воду, томат, тушите до готовности. Посолите, поперчите, посыпьте зеленью.

Вкус, проверенный временем

Советские супы — это не просто рецепты. Это аромат субботнего утра, шум ложек в глубокой тарелке, тепло от кастрюли и забота в каждом ингредиенте. Их готовили не по моде, а по любви. И потому они навсегда остались с нами — супы с лапшой, с душой, с историей.