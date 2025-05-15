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Суп с лапшой и душой: рецепты, которые помнят советские кухни

3:20
Еда

В советские годы кухня была сердцем дома. Здесь не только готовили — здесь разговаривали, пили чай, слушали радио и варили супы, аромат которых до сих пор хранится в памяти.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

Еда была простой, но настоящей. Без изысков, но с душой. Бюджетный набор продуктов превращался в сытный обед, который собирал за столом всю семью.
Сегодня мы вспоминаем блюда, которые знали и любили на каждой советской кухне — супы, без которых невозможно представить ни одно будничное меню прошлого.

Куриный суп с лапшой

Классика школьных столовых и воскресных обедов. Домашняя лапша, бульон с золотистой корочкой, лёгкий пар над тарелкой.

Ингредиенты:

  • Куриные части (бедро, спинка, крылышки) — 500 г
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Лапша — 100 г
  • Соль, перец, лавровый лист

Приготовление:

Сварите курицу, удалите пену. Добавьте нарезанные овощи. Варите до мягкости. За 5 минут до готовности всыпьте лапшу. Посолите, поперчите, дайте настояться под крышкой.

Щи из квашеной капусты

Кисловатые, наваристые, с томатной ноткой — щи были гордостью хозяйки.

Ингредиенты:

  • Говяжьи или свиные кости — 500 г
  • Квашеная капуста — 300-400 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Лавровый лист, перец горошком, соль.

Приготовление: Сварите бульон. Отдельно потушите капусту с морковью, луком и пастой. В бульон добавьте картофель, затем капусту. Варите до готовности, дайте настояться.

Гороховый суп с копчёностями

Любимый вкус детства — густой, ароматный, слегка дымный.

Ингредиенты:

  • Копчёные рёбрышки или колбаса — 300 г
  • Горох — 1 стакан
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Соль, перец.

Приготовление: Замочите горох на ночь. Сварите до полуготовности, добавьте копчёности. Обжарьте лук и морковь, добавьте с картошкой в суп. Варите до полной мягкости.

Овощной суп "из ничего”

Такой варили в пятницу — из остатков, но всегда с душой.

Ингредиенты:

  • Картофель, морковь, лук, капуста — по вкусу
  • Томатная паста или 1 помидор
  • Чеснок, укроп
  • Масло, соль, перец.

Приготовление: Обжарьте овощи на сковороде. Добавьте воду, томат, тушите до готовности. Посолите, поперчите, посыпьте зеленью.

Вкус, проверенный временем

Советские супы — это не просто рецепты. Это аромат субботнего утра, шум ложек в глубокой тарелке, тепло от кастрюли и забота в каждом ингредиенте. Их готовили не по моде, а по любви. И потому они навсегда остались с нами — супы с лапшой, с душой, с историей.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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