Столовая СССР. Рецепт мясных котлет по ГОСТу 1980 года

В советские времена всё было по ГОСТу.
ГОСТ (государственный стандарт) — это как "рецепт", по которому обязаны были производить всё, от хлеба и колбасы до автомобилей и электроники.
Он обеспечивал единое качество по всей стране.
А вот рецепт котлет по ГОСТу 1980 года — так их готовили в столовых СССР. И надо сказать — было вкусно!
Котлеты натуральные жареные (рецепт по ГОСТу, 1980)
Ингредиенты (на 10 порций):
* Говядина (вырезка, 1 сорт) — 1 кг
* Белый хлеб (мякиш, вчерашний) — 200 г
* Молоко или вода — 220 мл
* Лук репчатый — 150 г
* Соль — 20 г
* Чёрный молотый перец — щепотка
* Масло растительное или животный жир — для жарки
* Панировочные сухари — по желанию.
Приготовление:
1. Фарш
Прокрути мясо дважды через мясорубку. Хлеб замочи в молоке или воде, хорошо отожми. Репчатый лук мелко поруби или тоже прокрути через мясорубку. Все смешай с солью и перцем. Фарш нужно очень тщательно вымесить до однородности. Его даже "выбивали" — энергично бросали обратно в миску, чтобы стал плотным и вязким.
2. Формовка
Сформируй котлеты овальной формы, по 100 грамм каждая. При желании обваляй в панировочных сухарях — в оригинале это делалось не всегда.
3. Жарка
Разогрей сковороду с маслом или жиром. Обжарь котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Потом доведи до готовности в духовке при 180 градусов (5-7 минут) или под крышкой на сковороде, добавив немного воды.
Подача
Классика советской столовой — котлета с картофельным пюре, ложкой подливы, салатом из капусты и кусочком чёрного хлеба.
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