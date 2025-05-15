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Столовая СССР. Рецепт мясных котлет по ГОСТу 1980 года

1:58
Еда

В советские времена всё было по ГОСТу.

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

ГОСТ (государственный стандарт) — это как "рецепт", по которому обязаны были производить всё, от хлеба и колбасы до автомобилей и электроники.

Он обеспечивал единое качество по всей стране.

А вот рецепт котлет по ГОСТу 1980 года — так их готовили в столовых СССР. И надо сказать — было вкусно!

Котлеты натуральные жареные (рецепт по ГОСТу, 1980)

Ингредиенты (на 10 порций):

* Говядина (вырезка, 1 сорт) — 1 кг
* Белый хлеб (мякиш, вчерашний) — 200 г
* Молоко или вода — 220 мл
* Лук репчатый — 150 г
* Соль — 20 г
* Чёрный молотый перец — щепотка
* Масло растительное или животный жир — для жарки
* Панировочные сухари — по желанию.

Приготовление:

1. Фарш

Прокрути мясо дважды через мясорубку. Хлеб замочи в молоке или воде, хорошо отожми. Репчатый лук мелко поруби или тоже прокрути через мясорубку. Все смешай с солью и перцем. Фарш нужно очень тщательно вымесить до однородности. Его даже "выбивали" — энергично бросали обратно в миску, чтобы стал плотным и вязким.

2. Формовка

Сформируй котлеты овальной формы, по 100 грамм каждая. При желании обваляй в панировочных сухарях — в оригинале это делалось не всегда.

3. Жарка

Разогрей сковороду с маслом или жиром. Обжарь котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Потом доведи до готовности в духовке при 180 градусов (5-7 минут) или под крышкой на сковороде, добавив немного воды.

Подача

Классика советской столовой — котлета с картофельным пюре, ложкой подливы, салатом из капусты и кусочком чёрного хлеба.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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