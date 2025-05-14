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Топ-5 самых вкусных блюд из советской столовой по ГОСТу

2:11
Еда

Советская столовая — это не только место, где можно было перекусить, но и своего рода культурный символ того времени.

Салат Оливье 03
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Оливье 03

Простота, доступность и сытность — вот что отличало блюда из столовых СССР. Многие из этих блюд до сих пор вызывает ностальгию, и мы можем их воссоздать дома, следуя рецептам, которые использовались в советских кухнях.

Рецепты советских блюд

1. Борщ со сметаной

Ингредиенты: свёкла, картофель, морковь, капуста, мясо, сметана.

Приготовление: Варим мясо до наваристого бульона, добавляем обжаренные овощи и варим до готовности, затем подаём с ложкой сметаны.

2. Котлета по-киевски

Ингредиенты: куриное филе, сливочное масло, яйца, панировочные сухари.

Приготовление: Куриное филе с начинкой из масла обваливаем в муке, яйце и панировке, обжариваем до золотистой корочки, потом доводим до готовности в духовке.

3. Гороховый суп с копчёностями

Ингредиенты: горох, копчёности, морковь, картофель.

Приготовление: Варим горох до мягкости, добавляем овощи и копчёности, варим до готовности.

4. Оливье (советская версия)

Ингредиенты: картофель, морковь, яйца, колбаса, горошек, майонез.

Приготовление: Все ингредиенты нарезаем кубиками, смешиваем с майонезом и солим по вкусу. Охлаждаем и подаём.

5. Сырники с творогом

Ингредиенты: творог, яйцо, мука, сахар.

Приготовление: Замешиваем тесто из творога и муки, формируем сырники и обжариваем до золотистой корочки.

Советская кухня была олицетворением простоты и вкуса, а блюда из столовых стали настоящими символами своего времени.

Эти 5 рецептов — настоящая классика, и если вы хотите перенестись в атмосферу той эпохи, эти блюда точно подойдут для домашнего приготовления. Не нужно много ингредиентов, а вкус — на высоте!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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