Корейская спаржа не то, чем кажется: как маркетинг всех запутал

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

На деле — это вовсе не овощ, а хитрая иллюзия. Продукт, который в 90-х стал "звездой" корейских салатов, на самом деле ни к спарже, ни к зелени не имеет отношения.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain спаржа

Что это за штука

То, что продаётся как "спаржа по-корейски", делают из… соевого молока. Когда его кипятят, на поверхности образуется плотная белковая плёнка. Её аккуратно снимают, сушат и сворачивают в жгуты — вот вам и "спаржа". В Японии она зовётся юба, а в Китае и Корее — фучжу, фупи или доупи. Англичане проще всех: называют это "tofu skin" — кожа тофу.

Как маркетинг подменил реальность

В 90-е настоящая спаржа в России была редкостью, а жгутики из сои внешне её напоминали. Так появился обманчиво аппетитный термин "спаржа". И пошло-поехало: салаты, закуски, витрины на рынках и полное непонимание, что это вообще за еда.

Полезно, но калорийно

Соевая спаржа — кладезь растительного белка и аминокислот. Особенно она полезна тем, кто не ест мясо: белки, жиры, витамины A, E, D, K — всё в ней есть. Холестерин — отсутствует. А вот калорий — много, так что "есть и худеть" не получится.

Как готовить

Купили сухую соевую спаржу — не паникуйте.

Замочите в воде комнатной температуры на 8 часов. Каждые 2 часа меняйте воду. Когда размякнет — промойте, откиньте на дуршлаг.

Теперь она готова для острых салатов, азиатских закусок и смелых кулинарных экспериментов.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.

