Этот приём знают все бабушки — и он спасает любой кекс от провала

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Сколько раз вы разрезали кекс и видели одну и ту же картину: изюм весь внизу, а верх — скучный и пустой? Кажется, будто тесто само избавляется от начинки.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сухофрукты

Но на самом деле, дело не в духовке и не в рецепте. А в одном простом упущении, которое легко исправить.

Виноваты сухофрукты

Да, и они тоже. Цукаты, изюм и любые кусочки фруктов тяжелее жидкого теста. Они тонут, особенно если просто всыпать их в миску. Итог: плотный "фундамент" из начинки, пустая верхушка и обидное разочарование.

Решение — на кончике ложки

Перед тем как вмешать цукаты в тесто, просто обваляйте их в муке. Не нужно панировать, как котлету — достаточно слегка припудрить.

Мука создаёт невидимую оболочку, которая не даёт фруктам сразу провалиться. Они задерживаются в верхних и средних слоях, и пирог получается равномерным, с красивыми вкраплениями.

Работает в любом тесте

Бисквит

Песочное

Дрожжевое

Даже в маффинах, которые часто "затягивают" начинку вниз, этот приём срабатывает безотказно. И больше не нужно вручную поправлять изюм сверху после выпечки.

Цукаты больше не капризничают

Даже тяжёлые кусочки ананаса или папайи останутся в нужных слоях. На срезе получится яркий рисунок, будто из кондитерской.

И не переживайте: мука не влияет на вкус. Она просто помогает распределить начинку равномерно — и бесследно исчезает в тесте.

Уточнения

Сухофрукты — это пищевые продукты растительного происхождения, получаемые путем частичного или почти полного удаления воды из свежих фруктов естественными (сушка на солнце, сушка на воздухе) или искусственными (механическая дегидратация, осмотическая сушка, сублимационная сушка) методами, что приводит к снижению содержания влаги (обычно ниже 20–25%).

