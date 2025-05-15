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Творожные бублики: секрет нежного вкуса и здорового завтрака, который вы не хотите пропускать

2:15
Еда

Бублики — это не просто хлебобулочное изделие, а настоящий кулинарный шедевр, который может стать питательным и вкусным завтраком или перекусом. Их можно адаптировать под различные вкусы и потребности, от классических вариантов до более полезных и современных рецептов.

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики

Классический бублик — это источник сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергией. Если использовать цельнозерновую муку, бублик станет еще полезнее благодаря высокому содержанию клетчатки, способствующей улучшению пищеварения. А добавление таких ингредиентов, как яйца или творог, сделает его более сбалансированным и питательным.

Особенно хочется выделить рецепт творожных бубликов, которые станут идеальным выбором для тех, кто следит за своим питанием. В этом рецепте используются легкие ингредиенты вместо тяжелых дрожжей, а творог добавляет блюду вкус и значительную дозу белка. Это делает их отличным выбором для тех, кто хочет наслаждаться вкусной выпечкой, не нарушая диетических принципов, пишет shape.gr.

Творожные бублики

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки общего назначения (плюс немного для посыпки)
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 стакан протертого творога (можно использовать блендер или погружной блендер)
  • 0,5 взбитого яйца
  • семена кунжута (по желанию)

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
  2. В кухонном комбайне измельчите творог до однородной массы.
  3. Добавьте творог в мучную смесь и тщательно перемешайте. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки.
  4. Разделите тесто на 4 равные части и сформируйте из каждой шарик. Затем сделайте в центре каждого шарика отверстие, чтобы придать форму бублика.
  5. Взбейте половину яйца и смажьте им поверхность и бока бубликов. По желанию посыпьте их кунжутом, маком или другой посыпкой.
  6. Выпекайте в разогретой до 150°C духовке около 13 минут или до золотисто-коричневого цвета.

Уточнения

Бу́блик — бараночное изделие в форме тора из пшеничного теста, как правило, более крупное по размеру, чем сушка или баранка, при этом более рыхлое, мягкое и со сравнительно коротким сроком хранения. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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