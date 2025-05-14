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Почему еда из столовой СССР снится до сих пор

1:15
Еда

Когда мы вспоминаем детство или юность, часто всплывает не изысканный ужин, а скромная столовая еда — гречка, котлета, компот в гранёном стакане.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

Почему? Потому что она была честной. Без излишеств, без модных соусов — просто, сытно, предсказуемо. Вкус, который не пытался удивить, зато давал ощущение стабильности и дома.

Потому что она жила в памяти. Запах тушёной капусты или сладкого киселя может в одно мгновение перенести нас в школьную столовую или на заводской обед. Потому что она утешала. Когда вокруг хаос, простая еда без выбора — это отдых. Ни глютена, ни фудпейринга — просто "второе с гарниром".

Потому что её готовили люди. Тётушки в белых халатах, которые не улыбались, но всегда клали чуть больше.
И потому, что это был целый мир. Столовка — это код времени. Там обедали все: студенты, рабочие, учителя. И до сих пор сердце замирает, если где-то мелькнёт знакомое: "пюре, котлета, компот".

Снится она потому, что в ней — вкус дома, где всё было понятно.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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