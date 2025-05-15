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Что добавлять в шашлык, с чем его есть и чем запивать, чтобы избежать тяжести в желудке — 4 главных совета

3:02
Еда

Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова поделилась советами, как облегчить пищеварение после употребления шашлыков. Она рассказала, что специи могут помочь в этом вопросе.

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Старкова рекомендует использовать кориандр, тмин, куркуму, розмарин, мяту и фенхель. Эти травы не только улучшают пищеварение, но и придают блюду приятный вкус, особенно если мясо жирное.

Однако, по словам врача, важно правильно выбрать мясо. Жирные сорта, такие как свинина и баранина, могут быть тяжёлыми для пищеварения, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Лучше отдать предпочтение более лёгкому мясу, например, курице или индейке. Жир, который образуется при жарке на открытом огне, может быть тугоплавким и плохо перевариваться, что может вызвать обострения. Поэтому важно не переедать и избегать чрезмерного употребления жирного жареного мяса, особенно в праздничные дни, пишет Газета.Ru.

Маринад также играет важную роль, подчеркнула специалист.

"Подойдут маринады на основе кислоты: лимонный сок, яблочный уксус, гранатовый сок или даже кефир. Кислая среда помогает расщеплять белки и делает мясо мягче", — сказала Старкова.

Добавление имбиря в маринад улучшает пищеварение и уменьшает вздутие. Чеснок и лук известны антибактериальными свойствами и способствуют пищеварению. Зелень, такая как петрушка, кинза и укроп, полезна и просто так, и делает вкус блюда лучше. Лучше использовать растительное масло холодного отжима, так как оно помогает сохранить мяс о сочным и облегчает его переваривание.

Чтобы сделать мясо более полезным, врач рекомендует сочетать его с овощами и большим количеством зелени. Также стоит обратить внимание на выбор соуса. Не стоит использовать магазинные кетчупы и майонезы, так как в них много добавок, сахара и консервантов. Лучше готовить натуральные соусы на основе ягод, чеснока, зелени и лимонного сока. Они не только вкуснее, но и обладают большей пользой.

Наконец, Старкова советует выбирать напитки без алкоголя. Сочетание мяса с алкоголем, особенно с пивом или крепкими напитками, является самым вредным. Газировка тоже плоха, так как она замедляет переваривание.

С шашлыком оптимальны морсы, особенно кислые, такие как брусничный или клюквенный. Они способствуют нормальному функционированию печени и жёлчного пузыря, улучшая процесс пищеварения. Это особенно актуально для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как панкреатит или спазмы жёлчного пузыря. Применение ферментов может предотвратить рецидивы заболеваний.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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