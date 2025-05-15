Хватит протеиновых коктейлей! Диетолог научила, как получать белок из обычной еды – меню в студию!

3:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди связывают протеин с большими объемами спортивных напитков, но это не совсем так. Белок важен не только для роста мышц, но и для общего самочувствия. Он помогает нам чувствовать себя сытыми, обеспечивает стабильную энергию, улучшает настроение, поддерживает уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему и способствует качественному сну.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Получить достаточное количество белка можно и без строгих диет или изнурительных тренировок. Диетолог Эмили Инглиш в разговоре с iefimerida.gr делится своим опытом и показывает, как можно легко и вкусно вводить белок в рацион.

Завтрак: сытный и полезный

Эмили начинает утро с чая матча с коллагеном. Этот напиток заряжает её энергией благодаря кофеину и помогает поддерживать здоровье кожи. Затем она готовит омлет из двух яичных белков. В некоторых случаях добавляет ещё белки, чтобы получить 20 граммов. Омлет она подаёт с поджаренным хлебом, нарезанным ломтиками и замороженным для сохранения свежести. Завершает завтрак творогом с помидорами, авокадо и красным луком, что даёт ей около 30 граммов белка.

Обед: ароматный и питательный

Три раза в неделю Эмили предпочитает лёгкие и вкусные салаты. Один из её любимых рецептов — салат с ароматом Греции и курицей. В его основе — 120 граммов варёной куриной грудки, что обеспечивает около 30 граммов белка. Для большей сытности она добавляет нут, сыр фета и заправку из греческого йогурта с лимонным соком, мёдом, горчицей, оливковым маслом, чесноком и зеленью.

Этот салат не только вкусный, но и сбалансированный: он содержит белок из разных источников, клетчатку, полезные жиры и идеально подходит для насыщения. Иногда она заменяет курицу тунцом или креветками.

Полдник: полезная закуска

Диетолог не любит протеиновые батончики, считая их слишком сладкими и не дающими ощущения сытости. Вместо этого она предпочитает солёные закуски, такие как кальмары или фрикадельки. Также она часто выбирает йогурт с ягодами и орехами.

Ужин: сбалансированный и насыщенный

На ужин Эмили предпочитает сбалансированные блюда. Одним из её любимых рецептов являются тайские фрикадельки из креветок с арахисово-йогуртовым соусом. Креветки быстро готовятся, богаты белком и отлично сочетаются с лимонной травой, чесноком и имбирём. Подаёт она их с салатом из свежих огурцов и моркови, а на гарнир — рис или лапшу.

Это блюдо содержит около 35 граммов белка и является ярким, лёгким и свежим.

Завершение дня: наслаждение и польза

Завершает свой день Эмили чашкой горячего шоколада с коллагеном. Она готовит его из органического цельного молока, что удовлетворяет её желание съесть что-нибудь сладкое перед сном. Этот напиток содержит около восьми граммов белка и положительно влияет на её кожу.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

