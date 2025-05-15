Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твой кишечник стареет молча — и мстит по-крупному: что срочно нужно изменить в тарелке
Цветущие ранункулюсы: как создать яркий цветник в вашем саду
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Захватывающие 7 автомаршрутов: Россия и Сербия делают шаг к новым туристическим открытиям
Столовая СССР. Алюминиевая ложка и счастье за 1.20: феномен советской еды вне дома
Тело в дисбалансе: одна ошибка в тренировках, которую совершают почти все новички
Петрушка — не кактус: где посадить, чтобы не погибла от любви и солнца
Как почистить радиаторы и избежать запаха пыли, который преследует вас каждую осень
Ждете чудо? Почему доливка масла не спасет ваш мотор от ужасного конца

Хватит протеиновых коктейлей! Диетолог научила, как получать белок из обычной еды – меню в студию!

3:21
Еда

Многие люди связывают протеин с большими объемами спортивных напитков, но это не совсем так. Белок важен не только для роста мышц, но и для общего самочувствия. Он помогает нам чувствовать себя сытыми, обеспечивает стабильную энергию, улучшает настроение, поддерживает уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему и способствует качественному сну.

Омлет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Получить достаточное количество белка можно и без строгих диет или изнурительных тренировок. Диетолог Эмили Инглиш в разговоре с iefimerida.gr делится своим опытом и показывает, как можно легко и вкусно вводить белок в рацион.

Завтрак: сытный и полезный

Эмили начинает утро с чая матча с коллагеном. Этот напиток заряжает её энергией благодаря кофеину и помогает поддерживать здоровье кожи. Затем она готовит омлет из двух яичных белков. В некоторых случаях добавляет ещё белки, чтобы получить 20 граммов. Омлет она подаёт с поджаренным хлебом, нарезанным ломтиками и замороженным для сохранения свежести. Завершает завтрак творогом с помидорами, авокадо и красным луком, что даёт ей около 30 граммов белка.

Обед: ароматный и питательный

Три раза в неделю Эмили предпочитает лёгкие и вкусные салаты. Один из её любимых рецептов — салат с ароматом Греции и курицей. В его основе — 120 граммов варёной куриной грудки, что обеспечивает около 30 граммов белка. Для большей сытности она добавляет нут, сыр фета и заправку из греческого йогурта с лимонным соком, мёдом, горчицей, оливковым маслом, чесноком и зеленью.

Этот салат не только вкусный, но и сбалансированный: он содержит белок из разных источников, клетчатку, полезные жиры и идеально подходит для насыщения. Иногда она заменяет курицу тунцом или креветками.

Полдник: полезная закуска

Диетолог не любит протеиновые батончики, считая их слишком сладкими и не дающими ощущения сытости. Вместо этого она предпочитает солёные закуски, такие как кальмары или фрикадельки. Также она часто выбирает йогурт с ягодами и орехами.

Ужин: сбалансированный и насыщенный

На ужин Эмили предпочитает сбалансированные блюда. Одним из её любимых рецептов являются тайские фрикадельки из креветок с арахисово-йогуртовым соусом. Креветки быстро готовятся, богаты белком и отлично сочетаются с лимонной травой, чесноком и имбирём. Подаёт она их с салатом из свежих огурцов и моркови, а на гарнир — рис или лапшу.

Это блюдо содержит около 35 граммов белка и является ярким, лёгким и свежим.

Завершение дня: наслаждение и польза

Завершает свой день Эмили чашкой горячего шоколада с коллагеном. Она готовит его из органического цельного молока, что удовлетворяет её желание съесть что-нибудь сладкое перед сном. Этот напиток содержит около восьми граммов белка и положительно влияет на её кожу.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас
Правда ТВ
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Не рвите эти сорняки: они отпугивают блошек и лечат почву
Лицо просит о помощи, а ты не слышишь: проверь кожу с помощью двух лайфхаков
Арбузный рай: как вырастить арбузы без теплицы на даче
Рыба, яйца и сыр: можно ли есть их вместе? Врачи развеяли популярный миф
Те самые ручки над дверью — не для страха и не для опоры: как ими пользуются неправильно
Громче, дороже, но не быстрее: почему Vesta Sport стоит 2,7 миллиона, а едет как раньше
Мяу-эйфория или перебор? Правда о кошачьей мяте, о которой мало кто знает
Трава, которая спасает от кашля лучше аптек: растёт на подоконнике и не просит зарплату
Горькая правда о Диснейленде: как один день превратил семью из Флориды в жертву парка развлечений
На сколько нужно ускорить свой шаг, чтобы избежать сердечных проблем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.