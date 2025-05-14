Царская закуска за копейки: три способа засолить икру щуки дома

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Щучья икра дороже чёрной? Когда-то — да. Сейчас — просто редкость с характером.

Но если знаете, как её солить — получите деликатес, который украсит и праздничный стол, и бутерброд на завтрак.

Фото: flickr.com by katdaned, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Щука

Как выбрать щуку, чтобы была икра

Покупайте охлаждённую, не мороженую. Самки — крупнее и "мягче" на ощупь. Ищите рыбу с блестящей чешуёй, прозрачной слизью, красными жабрами и морским ароматом. Брюхо плотное, глаза выпуклые — значит, свежая.

Как достать икру

Разрежьте брюхо острым ножом — неглубоко, чтобы не повредить ястык (оболочку икры). Икру выньте, обдайте кипятком, уберите лишнее и отложите. Тушку можно пустить на котлеты, заливное или запечь целиком.

Как очистить икру от плёнки

Самый аккуратный способ — надрезать ястык, выдавить икру в миску.

Быстрый лайфхак — проколоть ястык в тёплой воде и выжать.

Для ускорения — взбейте миксером на низкой скорости: плёнка намотается на венчики.

После очистки обязательно промойте икру тёплой водой через сито с марлей.

Три способа засолки

1. Холодный (натуральный вкус, без варки)

Залейте икру солёной прохладной водой (2 ст. л. соли на 250 мл). Через 15 минут — откинуть на сито, убрать в банку и оставить на 2 суток в холодильнике.

2. Горячий (для тех, кто боится паразитов)

Икру заливают горячей водой (90 °C), промывают, солят и добавляют масло. Через 5 суток в холодильнике — готова.

3. Экспресс (на случай "хочу прямо сейчас”)

Растворите соль в горячей воде, перемешайте с икрой 5-7 минут, откиньте, охладите. Через полчаса можно есть. Долго не хранится!

Что делать, если пересолили

Заморозьте икру на 3-4 дня. Затем разморозьте в холодильнике и вымочите в тёплом чёрном чае (2 часа), после — промойте. Солёность уйдёт.

Подача и идеи

Красиво — в икорнице с лимоном. Деликатесно — с серебряной ложкой. А по-домашнему?

Смешать с луком и сметаной, намазать на тост

Украсить салат или тарталетки

Или приготовить канадскую запеканку: икру варят, смешивают с яйцом, зеленью и пюре, запекают 30 мин.

Уточнения

Щу́ка или обыкнове́нная щу́ка (лат. Esox lucius), — рыба семейства щуковых. Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки.

