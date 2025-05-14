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Царская закуска за копейки: три способа засолить икру щуки дома

2:36
Еда

Щучья икра дороже чёрной? Когда-то — да. Сейчас — просто редкость с характером.
Но если знаете, как её солить — получите деликатес, который украсит и праздничный стол, и бутерброд на завтрак.

Щука
Фото: flickr.com by katdaned, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Щука

Как выбрать щуку, чтобы была икра

Покупайте охлаждённую, не мороженую. Самки — крупнее и "мягче" на ощупь. Ищите рыбу с блестящей чешуёй, прозрачной слизью, красными жабрами и морским ароматом. Брюхо плотное, глаза выпуклые — значит, свежая.

Как достать икру

Разрежьте брюхо острым ножом — неглубоко, чтобы не повредить ястык (оболочку икры). Икру выньте, обдайте кипятком, уберите лишнее и отложите. Тушку можно пустить на котлеты, заливное или запечь целиком.

Как очистить икру от плёнки

  • Самый аккуратный способ — надрезать ястык, выдавить икру в миску.

  • Быстрый лайфхак — проколоть ястык в тёплой воде и выжать.

  • Для ускорения — взбейте миксером на низкой скорости: плёнка намотается на венчики.
    После очистки обязательно промойте икру тёплой водой через сито с марлей.

Три способа засолки

1. Холодный (натуральный вкус, без варки)

Залейте икру солёной прохладной водой (2 ст. л. соли на 250 мл). Через 15 минут — откинуть на сито, убрать в банку и оставить на 2 суток в холодильнике.

2. Горячий (для тех, кто боится паразитов)

Икру заливают горячей водой (90 °C), промывают, солят и добавляют масло. Через 5 суток в холодильнике — готова.

3. Экспресс (на случай "хочу прямо сейчас”)

Растворите соль в горячей воде, перемешайте с икрой 5-7 минут, откиньте, охладите. Через полчаса можно есть. Долго не хранится!

Что делать, если пересолили

Заморозьте икру на 3-4 дня. Затем разморозьте в холодильнике и вымочите в тёплом чёрном чае (2 часа), после — промойте. Солёность уйдёт.

Подача и идеи

Красиво — в икорнице с лимоном. Деликатесно — с серебряной ложкой. А по-домашнему?

  • Смешать с луком и сметаной, намазать на тост
  • Украсить салат или тарталетки
  • Или приготовить канадскую запеканку: икру варят, смешивают с яйцом, зеленью и пюре, запекают 30 мин.

Уточнения

Щу́ка или обыкнове́нная щу́ка (лат. Esox lucius), — рыба семейства щуковых. Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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