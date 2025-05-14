Царская закуска за копейки: три способа засолить икру щуки дома

Щучья икра дороже чёрной? Когда-то — да. Сейчас — просто редкость с характером.
Но если знаете, как её солить — получите деликатес, который украсит и праздничный стол, и бутерброд на завтрак.
Покупайте охлаждённую, не мороженую. Самки — крупнее и "мягче" на ощупь. Ищите рыбу с блестящей чешуёй, прозрачной слизью, красными жабрами и морским ароматом. Брюхо плотное, глаза выпуклые — значит, свежая.
Разрежьте брюхо острым ножом — неглубоко, чтобы не повредить ястык (оболочку икры). Икру выньте, обдайте кипятком, уберите лишнее и отложите. Тушку можно пустить на котлеты, заливное или запечь целиком.
Самый аккуратный способ — надрезать ястык, выдавить икру в миску.
Быстрый лайфхак — проколоть ястык в тёплой воде и выжать.
Для ускорения — взбейте миксером на низкой скорости: плёнка намотается на венчики.
После очистки обязательно промойте икру тёплой водой через сито с марлей.
1. Холодный (натуральный вкус, без варки)
Залейте икру солёной прохладной водой (2 ст. л. соли на 250 мл). Через 15 минут — откинуть на сито, убрать в банку и оставить на 2 суток в холодильнике.
2. Горячий (для тех, кто боится паразитов)
Икру заливают горячей водой (90 °C), промывают, солят и добавляют масло. Через 5 суток в холодильнике — готова.
3. Экспресс (на случай "хочу прямо сейчас”)
Растворите соль в горячей воде, перемешайте с икрой 5-7 минут, откиньте, охладите. Через полчаса можно есть. Долго не хранится!
Заморозьте икру на 3-4 дня. Затем разморозьте в холодильнике и вымочите в тёплом чёрном чае (2 часа), после — промойте. Солёность уйдёт.
Красиво — в икорнице с лимоном. Деликатесно — с серебряной ложкой. А по-домашнему?
Щу́ка или обыкнове́нная щу́ка (лат. Esox lucius), — рыба семейства щуковых. Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки.
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