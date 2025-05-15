Рыба, яйца и сыр: можно ли есть их вместе? Врачи развеяли популярный миф

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас слышали, что "рыба не сочетается с яйцами" или "не кладите сыр на рыбу, это опасно". Эти утверждения передавались из поколения в поколение, вызывая путаницу относительно того, какие продукты можно сочетать на одной тарелке. Давайте разберемся в этом вопросе раз и навсегда. Диетолог Мария Манцороу предоставила научный ответ на этот многолетний спор о питании.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тарталетки с красной рыбой

Миф: Рыба с яйцами или сыром вызывает пищевое отравление

Этот миф был официально развенчан. По словам Манцороу, которого цитирует греческое издание Shape.gr, пищевое отравление связано не с сочетанием продуктов, а с употреблением зараженной пищи. Симптомы отравления, такие как рвота, диарея, лихорадка и боль в животе, возникают из-за присутствия патогенных микроорганизмов. Если рыба, яйца или сыр свежие и правильно приготовлены, нет причин для беспокойства.

Аллергии и перекрестные реакции

Важно учитывать аллергию. Как отмечает эксперт, у людей с аллергией на один продукт, например, яйца, может возникнуть реакция и на другие, такие как рыба или молочные продукты. Это связано с молекулярным сходством белков. Хотя такие случаи редки, они все же возможны.

Совет: Если у вас диагностирована пищевая аллергия, обязательно проконсультируйтесь с аллергологом для проведения дополнительных тестов.

Пищевая ценность и усвояемость

Рыба богата легкоусвояемыми белками, жирами омега-3, селеном и гемовым железом. Яйца содержат высококачественные белки, витамины и минералы, а молочные продукты — кальций и другие полезные вещества. Хотя кальций из молочных продуктов может затруднять усвоение железа из растительных источников, рыба обеспечивает организм гемовым железом, которое усваивается гораздо лучше. Поэтому сочетание рыбы, яиц и молочных продуктов не вызывает проблем с пищеварением, если у вас нет особых диетических ограничений.

На самом деле, эти продукты дополняют друг друга, увеличивая питательную ценность блюда. В кухнях разных стран такие сочетания широко распространены. Например, в греческой кухне популярны рыбные пироги с яйцом и сыром, саганаки с креветками и фетаксой, а также лосось с сливочным сыром на бублике. Все эти блюда безопасны и вкусны.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

