Пробудите себя: 5 секретных утренних напитков для бодрости, красоты и здоровья

3:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Утренние ритуалы играют ключевую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Они задают настроение на весь день, помогая нам чувствовать себя бодрыми и готовыми к любым задачам. Хирав Мехта, известный онлайн-тренер по фитнесу, недавно поделился в своих соцсетях видео, в котором рассказал о пяти полезных утренних напитках, способных улучшить наше здоровье и сделать утро более приятным.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Лимонная вода: освежение и польза для организма

Этот простой и доступный напиток обладает множеством полезных свойств. По словам Хирава, он ускоряет обмен веществ и способствует выведению токсинов. Благодаря высокому содержанию витамина С, лимонная вода укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями и улучшает состояние кожи, снижая окислительный стресс.

Кислота лимона стимулирует пищеварение, улучшает выработку желчи и помогает уменьшить вздутие живота. Теплая лимонная вода также способствует гидратации и поддерживает оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме. Кроме того, она помогает контролировать аппетит и поддерживать нормальный вес, утверждает timesofindia.indiatimes.com.

Вода с семенами зиры: поддержка пищеварения и здоровья

Семена зиры, или кумина, известны своими полезными свойствами для пищеварения. Хирав утверждает, что вода с зирой способствует сжиганию жира, уменьшает вздутие живота и улучшает обмен веществ. В Аюрведе этот напиток считается традиционным средством для поддержания здоровья.

Зира богата антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые помогают выводить токсины, поддерживают здоровье печени и укрепляют иммунную систему. Она также регулирует уровень сахара в крови и способствует естественному снижению аппетита.

Вода с семенами чиа: сытость и поддержка метаболизма

Семена чиа — это источник клетчатки, омега-3 жирных кислот, кальция, магния и антиоксидантов. Хирав отмечает, что вода с семенами чиа улучшает пищеварение, помогает контролировать вес и поддерживает водный баланс.

Гелеобразная текстура, которую образуют семена чиа в воде, способствует чувству сытости, что помогает избежать переедания. Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и мозга, а антиоксиданты улучшают общее самочувствие.

Вода с семенами фенхеля: детокс и улучшение пищеварения

Вода с семенами фенхеля известна своими полезными свойствами для пищеварительной системы. Хирав утверждает, что она помогает активировать обмен веществ, очищает желудок и способствует детоксикации организма.

Семена фенхеля богаты антиоксидантами, клетчаткой и эфирными маслами, которые улучшают пищеварение, поддерживают здоровье печени и способствуют выведению токсинов. Этот напиток также регулирует кровяное давление и помогает сбалансировать гормоны, что особенно полезно для женщин.

Вода листьев Тулси: укрепление иммунитета и снижение стресса

Листья Тулси, или базилик священный, содержат антиоксиданты, противовоспалительные и антимикробные соединения, которые укрепляют иммунитет и защищают организм от инфекций. Хирав отмечает, что регулярное употребление воды с Тулси помогает бороться с респираторными заболеваниями, уменьшает стресс и беспокойство.

Кроме того, Тулси поддерживает функцию печени и способствует детоксикации организма. Это делает его незаменимым помощником в поддержании здоровья и хорошего самочувствия.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



Фе́нхель (лат. Foenīculum) — небольшой род травянистых дву- и многолетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

