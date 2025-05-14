Русская кухня под защитой: как новые стандарты изменят гастрономическую карту страны

Минпромторг России обратил внимание на большой потенциал русской кухни и начал работу над стандартами для её продвижения. Ведомство сотрудничает с рестораторами, чтобы популяризировать традиционные блюда. Екатерина Харциз, эксперт в области общественного питания и член комиссии по компетенции "поварское дело", поддерживает эту инициативу.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кулебяка

В Минпромторге сообщили, что создана рабочая группа, которая будет заниматься продвижением русской кухни и разработкой стандартов. Екатерина Харциз напомнила в разговоре с ИА RuNews24.ru, что русская кухня не только часть культурного наследия России, но и основа для других кухонь мира.

По мнению эксперта, стандартизация поможет сохранить уникальные рецепты русской кухни и сделать их более популярными.

"Русская кухня — это культурное наследие нашей страны. И её единый стандарт приведет к правильному исполнению классической рецептуры исконно русских блюд во всех организациях общественного питания по всей России и за ее пределами", — заметила Екатерина Харциз.

Она также отметила, что стандартизация поможет создавать кулинарные шедевры, которые отражают культуру русского народа. Многие блюда, знакомые россиянам, есть в других кухнях мира. Однако благодаря стандартам повара смогут готовить русскую кухню так, как это делали предки русских людей, сохраняя все особенности славянской кухни, добавила Харциз.

Российские власти считают, что развитие русской кухни и сферы общественного питания имеет большой экономический потенциал.

Уточнения

Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа.

