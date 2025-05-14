Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите ведро огурцов с куста? Посадите это по соседству
Богатый урожай крыжовника: три сорта для настоящих гурманов
Можно ли победить жир на животе за пару минут в день? Да, рассказываем секрет
Легенда о волшебном топливе, которая до сих пор обманывает даже опытных водителей
Полмиллиона на сдачу: LADA устроила распродажу с такими скидками, что хочется две
За пять с половиной миллионов можно стать владельцем элитного шато в венгерской Тоскане
Квантовый интернет со скоростью 100 Тбит/с: технологии, которые формируют облик завтрашнего дня России
В Крым без комфорта! Плацкартные вагоны стали лидерами майских перевозок
Собаки и кошки теперь могут летать на сиденьях рядом с хозяевами: нововведение вызвало бурю в соцсетях

Русская кухня под защитой: как новые стандарты изменят гастрономическую карту страны

Еда

Минпромторг России обратил внимание на большой потенциал русской кухни и начал работу над стандартами для её продвижения. Ведомство сотрудничает с рестораторами, чтобы популяризировать традиционные блюда. Екатерина Харциз, эксперт в области общественного питания и член комиссии по компетенции "поварское дело", поддерживает эту инициативу.

Кулебяка
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кулебяка

В Минпромторге сообщили, что создана рабочая группа, которая будет заниматься продвижением русской кухни и разработкой стандартов. Екатерина Харциз напомнила в разговоре с ИА RuNews24.ru, что русская кухня не только часть культурного наследия России, но и основа для других кухонь мира.

По мнению эксперта, стандартизация поможет сохранить уникальные рецепты русской кухни и сделать их более популярными.

"Русская кухня — это культурное наследие нашей страны. И её единый стандарт приведет к правильному исполнению классической рецептуры исконно русских блюд во всех организациях общественного питания по всей России и за ее пределами", — заметила Екатерина Харциз.

Она также отметила, что стандартизация поможет создавать кулинарные шедевры, которые отражают культуру русского народа. Многие блюда, знакомые россиянам, есть в других кухнях мира. Однако благодаря стандартам повара смогут готовить русскую кухню так, как это делали предки русских людей, сохраняя все особенности славянской кухни, добавила Харциз.

Российские власти считают, что развитие русской кухни и сферы общественного питания имеет большой экономический потенциал.

Уточнения

Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Хотите ведро огурцов с куста? Посадите это по соседству
Богатый урожай крыжовника: три сорта для настоящих гурманов
Русская кухня под защитой: как новые стандарты изменят гастрономическую карту страны
Можно ли победить жир на животе за пару минут в день? Да, рассказываем секрет
Легенда о волшебном топливе, которая до сих пор обманывает даже опытных водителей
Полмиллиона на сдачу: LADA устроила распродажу с такими скидками, что хочется две
За пять с половиной миллионов можно стать владельцем элитного шато в венгерской Тоскане
Квантовый интернет со скоростью 100 Тбит/с: технологии, которые формируют облик завтрашнего дня России
В Крым без комфорта! Плацкартные вагоны стали лидерами майских перевозок
Собаки и кошки теперь могут летать на сиденьях рядом с хозяевами: нововведение вызвало бурю в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.