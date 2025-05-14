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Селёдка под шубой как культурный код: что ищут гости в кафе советского типа?

2:50
Еда

Пока гастрономический рынок соревнуется в экзотике — от перуанского севиче до кимчи с фермерской брокколини — в тени глобальных трендов стабильно держатся кафе с советской эстетикой.

Кулинария
Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кулинария

Места, где в меню можно найти "Оливье, как у бабушки", шницель с макаронами и кисель в гранёном стакане, внезапно оказались не просто популярными — они превратились в точки культурной стабилизации.

Казалось бы, всё просто: ностальгия. Люди скучают по детству, простоте и предсказуемости вкуса. Но если копнуть глубже — это не столько гастрономия, сколько психологический ритуал. "Селёдка под шубой" здесь не просто закуска, а акт восстановления утерянного порядка. Ты знаешь, какой она будет, какой она должна быть — и получаешь именно это.

В мире, где каждое второе блюдо подаётся с пеной из тапиоки и "авторским прочтением", такая предсказуемость — уже роскошь.

Кафе с советским антуражем играют сразу на нескольких уровнях. Визуально — это спектакль: красные скатерти, громоздкие люстры, портреты политиков, эмалированные миски, цветы в горшках на подоконнике.

Всё говорит не столько о прошлом, сколько о театральной версии прошлого. Это СССР не как исторический факт, а как миф, тщательно отреставрированный под потребности уставшего горожанина.

Социальный аспект тоже играет роль. Советская столовая, кафе у завода или буфет при театре — были местом встречи, где неважно, кто ты: инженер, студент или токарь. Современные "кафе СССР" пытаются восстановить эту горизонтальность — пусть и в условиях бизнес-ланчей и тик-токов.

Тут и политический подтекст. В условиях, когда современность вызывает всё больше вопросов, обращение к прошлому становится формой молчаливого протеста против слишком быстрого будущего. "Шуба", винегрет, компот — это якоря в мире, где всё ускоряется, исчезает и перезапускается.

Конечно, не стоит романтизировать — не все "кафе в стиле СССР" делают это тонко. Некоторые ограничиваются дешёвыми декорациями и консервами. Но лучшие из них работают на уровне культурной реконструкции: они не просто кормят — они предлагают воспоминание как услугу.

Именно поэтому гости этих заведений — это не только люди старшего поколения, предающиеся ностальгии, но и молодёжь, которой никогда не довелось стоять в очереди за пирожками. Потому что в эпоху турбулентности особенно привлекательно то, что можно съесть ложкой, запить сладким чаем и точно знать: всё будет, как в прошлый раз. И, может быть, даже — как в детстве.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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