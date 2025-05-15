Порубил, смешал, съели за минуту: салат с капустой и кукурузой без лишней суеты

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат не требует ни заморских ингредиентов, ни часовых танцев с бубном на кухне. Зато даёт именно то, чего так не хватает в будни: лёгкость, сочность и сытность. Он настолько универсален, что одинаково хорошо чувствует себя и на пикнике, и на обеде в офисе, и на ужине после тяжёлого дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат с говядиной и пекинской капустой

Что понадобится (на 5 порций):

Пекинская капуста — 200 г

Кукуруза (консервированная) — 100 г

Яйца — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец, лимонный сок — по вкусу

Зелень — для подачи

Как готовить:

1. Варим яйца

Опустите их в кипящую воду, варите 8-10 минут. Затем сразу — в ледяную воду. Так они легко очистятся и останутся ярко-жёлтыми внутри.

2. Готовим основу

Нарежьте очищенные яйца кубиками. Пекинскую капусту нашинкуйте тонко, используя только мягкие листья. Помидоры нарежьте аккуратными кубиками, удалив плодоножку. Кукурузу дайте стечь и слегка промокните салфеткой.

3. Смешиваем

Выложите всё в миску. Добавьте майонез, приправьте солью и перцем, по желанию — немного лимонного сока. Осторожно перемешайте, стараясь не раздавить ингредиенты.

4. Настоим и подаём

Пусть салат немного постоит в холодильнике — 10 минут будет достаточно, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

