Порубил, смешал, съели за минуту: салат с капустой и кукурузой без лишней суеты

Этот салат не требует ни заморских ингредиентов, ни часовых танцев с бубном на кухне. Зато даёт именно то, чего так не хватает в будни: лёгкость, сочность и сытность. Он настолько универсален, что одинаково хорошо чувствует себя и на пикнике, и на обеде в офисе, и на ужине после тяжёлого дня.
Пекинская капуста — 200 г
Кукуруза (консервированная) — 100 г
Яйца — 2 шт.
Помидоры — 2 шт.
Майонез — 2 ст. л.
Соль, перец, лимонный сок — по вкусу
Зелень — для подачи
1. Варим яйца
Опустите их в кипящую воду, варите 8-10 минут. Затем сразу — в ледяную воду. Так они легко очистятся и останутся ярко-жёлтыми внутри.
2. Готовим основу
Нарежьте очищенные яйца кубиками. Пекинскую капусту нашинкуйте тонко, используя только мягкие листья. Помидоры нарежьте аккуратными кубиками, удалив плодоножку. Кукурузу дайте стечь и слегка промокните салфеткой.
3. Смешиваем
Выложите всё в миску. Добавьте майонез, приправьте солью и перцем, по желанию — немного лимонного сока. Осторожно перемешайте, стараясь не раздавить ингредиенты.
4. Настоим и подаём
Пусть салат немного постоит в холодильнике — 10 минут будет достаточно, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсьте свежей зеленью.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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