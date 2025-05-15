Пахнут детством и жарятся за 5 минут: творожные колобки, от которых не оторваться

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то простого, тёплого и вкусного — на сцену выходят они. Румяные, пышные, с нежной творожной серединкой и тонким ванильным ароматом. Эти творожные пончики — идеальный десерт к чаю, особенно если подать их тёплыми, едва присыпанными сахарной пудрой. А главное — сделать их проще простого!

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творожные шарики

Вам понадобится (на 9 порций):

Творог 8% — 250 г

Мука — 250 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 80 г

Ванильный сахар — 10 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Сахарная пудра — для подачи

Как готовить:

1. Подготовка

Протрите творог через сито. Отдельно взбейте яйца с сахаром и ванилью. В другой миске просейте муку с разрыхлителем.

2. Замешиваем тесто

Смешайте творог с яичной массой. Постепенно подсыпайте муку, сначала мешая лопаткой, а потом — руками. Тесто должно быть мягким и не липнуть к ладоням.

3. Формируем колобки

Скатайте тесто в "колбаску", разрежьте на 23-25 кусочков и скатайте из них шарики.

4. Жарим

Нагрейте масло до 180-190 °C (проверить можно термометром или кусочком теста). Опускайте шарики в масло партиями — они сильно увеличатся. Жарьте до насыщенного золотистого цвета.

5. Обсушиваем и подаём

Готовые колобки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Посыпьте сахарной пудрой — и можно звать всех к чаю.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

