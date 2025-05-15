Пахнут детством и жарятся за 5 минут: творожные колобки, от которых не оторваться

Когда хочется чего-то простого, тёплого и вкусного — на сцену выходят они. Румяные, пышные, с нежной творожной серединкой и тонким ванильным ароматом. Эти творожные пончики — идеальный десерт к чаю, особенно если подать их тёплыми, едва присыпанными сахарной пудрой. А главное — сделать их проще простого!
Творог 8% — 250 г
Мука — 250 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 80 г
Ванильный сахар — 10 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Масло растительное — для жарки
Сахарная пудра — для подачи
1. Подготовка
Протрите творог через сито. Отдельно взбейте яйца с сахаром и ванилью. В другой миске просейте муку с разрыхлителем.
2. Замешиваем тесто
Смешайте творог с яичной массой. Постепенно подсыпайте муку, сначала мешая лопаткой, а потом — руками. Тесто должно быть мягким и не липнуть к ладоням.
3. Формируем колобки
Скатайте тесто в "колбаску", разрежьте на 23-25 кусочков и скатайте из них шарики.
4. Жарим
Нагрейте масло до 180-190 °C (проверить можно термометром или кусочком теста). Опускайте шарики в масло партиями — они сильно увеличатся. Жарьте до насыщенного золотистого цвета.
5. Обсушиваем и подаём
Готовые колобки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Посыпьте сахарной пудрой — и можно звать всех к чаю.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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