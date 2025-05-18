Сердечки индейки в сливочном соусе: рецепт, который удивит даже самых требовательных

Сердечки индейки — это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Они богаты белком, железом и витаминами группы В, а также минералами, полезными для сердечно-сосудистой системы. Чтобы они получились мягкими и ароматными, их можно потушить в сливочном соусе. В этом рецепте к мясу добавляется лук, чеснок и свежий базилик, что придаёт блюду яркость и пикантность.
Для 3 порций вам понадобятся:
Сердечки индейки — 500 г
Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
Сливки 20% жирности — 420 г (2 стакана)
Оливковое масло — 2 ст. л. (34 г)
Соль — 0.5 ч. л. (3.5 г)
Чеснок — 3 зубчика (15 г)
Базилик — 2 веточки (14 г)
Картофельное пюре — по желанию
Помидоры черри — по желанию
Очистите лук и чеснок, нарежьте лук кубиками (по 4-5 мм), а чеснок пропустите через пресс.
Ополосните базилик и крупно порубите его.
Промокните сердечки индейки бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
Подготовьте глубокую сковороду для жарки.
Нарежьте сердечки индейки на 4 части.
Разогрейте оливковое масло на среднем огне в сковороде.
Выложите в сковороду нарезанный лук и жарьте его 1-2 минуты до светло-золотистого цвета.
Положите в сковороду сердечки индейки, обжаривайте 6-7 минут, периодически помешивая.
Добавьте чеснок и соль, перемешайте и прогрейте ещё 1 минуту.
Влейте в сковороду тёплые сливки.
Перемешайте и уменьшите огонь до слабого.
Потушите смесь 6-7 минут, чтобы мясо пропиталось сливками.
Всыпьте в сковороду рубленый базилик.
Накройте сковороду крышкой и тушите всё ещё 8-10 минут.
Подайте сердечки индейки с любым гарниром (например, картофельным пюре) и щедро полейте сливочным соусом.
Сердечки индейки в сливочном соусе — это сытное и простое блюдо, которое подойдёт как для обеда, так и для ужина. Пикантность чеснока и базилика в сочетании с мягким сливочным соусом делают блюдо по-настоящему вкусным и ароматным.
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