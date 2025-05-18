Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поезд Москва—Адлер: эпопея, в которой участвовала вся страна
Змеи массово атакуют российских туристов на Бали: лечение превращается в кошмар
Это не посадка, а подстава: как одна лунка портит два томата сразу
Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины
Розу Сябитову обвинили за её отношение к взрослому сыну: телеведущая не стала церемониться с критиками — вот что она сказала
Кислая клубника? Оставьте эти отговорки, вот где настоящая проблема
Салонный блеск дома? Эти привычки мешают вам получить идеальный результат
Звёздная карта, изменившая историю: что обнаружили учёные в древних текстах Китая
Новая тенденция среди бегунов — она помогает снизить утомляемость и улучшить фигуру

Сердечки индейки в сливочном соусе: рецепт, который удивит даже самых требовательных

2:47
Еда

Сердечки индейки — это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Они богаты белком, железом и витаминами группы В, а также минералами, полезными для сердечно-сосудистой системы. Чтобы они получились мягкими и ароматными, их можно потушить в сливочном соусе. В этом рецепте к мясу добавляется лук, чеснок и свежий базилик, что придаёт блюду яркость и пикантность.

куриные сердечки
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
куриные сердечки

Время приготовления: 40 минут

Для 3 порций вам понадобятся:

Для блюда:

  • Сердечки индейки — 500 г

  • Репчатый лук — 1 шт. (80 г)

  • Сливки 20% жирности — 420 г (2 стакана)

  • Оливковое масло — 2 ст. л. (34 г)

  • Соль — 0.5 ч. л. (3.5 г)

  • Чеснок — 3 зубчика (15 г)

  • Базилик — 2 веточки (14 г)

Для подачи:

  • Картофельное пюре — по желанию

  • Помидоры черри — по желанию

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

  1. Очистите лук и чеснок, нарежьте лук кубиками (по 4-5 мм), а чеснок пропустите через пресс.

  2. Ополосните базилик и крупно порубите его.

  3. Промокните сердечки индейки бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

  4. Подготовьте глубокую сковороду для жарки.

Шаг 2: Нарезка и обжарка лука

  1. Нарежьте сердечки индейки на 4 части.

  2. Разогрейте оливковое масло на среднем огне в сковороде.

  3. Выложите в сковороду нарезанный лук и жарьте его 1-2 минуты до светло-золотистого цвета.

Шаг 3: Обжарка сердечек индейки

  1. Положите в сковороду сердечки индейки, обжаривайте 6-7 минут, периодически помешивая.

  2. Добавьте чеснок и соль, перемешайте и прогрейте ещё 1 минуту.

Шаг 4: Тушение с сливками

  1. Влейте в сковороду тёплые сливки.

  2. Перемешайте и уменьшите огонь до слабого.

  3. Потушите смесь 6-7 минут, чтобы мясо пропиталось сливками.

Шаг 5: Завершающий этап

  1. Всыпьте в сковороду рубленый базилик.

  2. Накройте сковороду крышкой и тушите всё ещё 8-10 минут.

Шаг 6: Подача

  1. Подайте сердечки индейки с любым гарниром (например, картофельным пюре) и щедро полейте сливочным соусом.

Сердечки индейки в сливочном соусе — это сытное и простое блюдо, которое подойдёт как для обеда, так и для ужина. Пикантность чеснока и базилика в сочетании с мягким сливочным соусом делают блюдо по-настоящему вкусным и ароматным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил
Еда и рецепты
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Добавьте это на этапе полоскания — и даже старые полотенца станут как новые
Топ-5 самых несуразных легковушек СССР: когда инженерия шла боком
Анна Седокова должна 60 млн рублей: какие требования выдвигает семья Яниса Тиммы?
Ореховая паста — не только для бутербродов: 5 способов использовать её, о которых вы не думали
Чудо природы, которое не нуждается в рекламе — почему стоит увидеть Байкал
Когда лапы требуют любви: что скрывает ревнивый взгляд вашего питомца
Ваша кожа всё чувствует: простая ошибка, которая превращает уход в пытку
Клубника поспела раньше на 2 недели: что подсыпают в грядки самые хитрые
Лишь несколько шагов и слива может оказаться в смертельной ловушке: узнайте, кто её поджидает
Нашёл аналог, который лучше оригинала: работает тише, служит дольше, стоит в два раза дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.