Сердечки индейки в сливочном соусе: рецепт, который удивит даже самых требовательных

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Сердечки индейки — это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Они богаты белком, железом и витаминами группы В, а также минералами, полезными для сердечно-сосудистой системы. Чтобы они получились мягкими и ароматными, их можно потушить в сливочном соусе. В этом рецепте к мясу добавляется лук, чеснок и свежий базилик, что придаёт блюду яркость и пикантность.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain куриные сердечки

Время приготовления: 40 минут

Для 3 порций вам понадобятся:

Для блюда:

Сердечки индейки — 500 г

Репчатый лук — 1 шт. (80 г)

Сливки 20% жирности — 420 г (2 стакана)

Оливковое масло — 2 ст. л. (34 г)

Соль — 0.5 ч. л. (3.5 г)

Чеснок — 3 зубчика (15 г)

Базилик — 2 веточки (14 г)

Для подачи:

Картофельное пюре — по желанию

Помидоры черри — по желанию

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Очистите лук и чеснок, нарежьте лук кубиками (по 4-5 мм), а чеснок пропустите через пресс. Ополосните базилик и крупно порубите его. Промокните сердечки индейки бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Подготовьте глубокую сковороду для жарки.

Шаг 2: Нарезка и обжарка лука

Нарежьте сердечки индейки на 4 части. Разогрейте оливковое масло на среднем огне в сковороде. Выложите в сковороду нарезанный лук и жарьте его 1-2 минуты до светло-золотистого цвета.

Шаг 3: Обжарка сердечек индейки

Положите в сковороду сердечки индейки, обжаривайте 6-7 минут, периодически помешивая. Добавьте чеснок и соль, перемешайте и прогрейте ещё 1 минуту.

Шаг 4: Тушение с сливками

Влейте в сковороду тёплые сливки. Перемешайте и уменьшите огонь до слабого. Потушите смесь 6-7 минут, чтобы мясо пропиталось сливками.

Шаг 5: Завершающий этап

Всыпьте в сковороду рубленый базилик. Накройте сковороду крышкой и тушите всё ещё 8-10 минут.

Шаг 6: Подача

Подайте сердечки индейки с любым гарниром (например, картофельным пюре) и щедро полейте сливочным соусом.

Сердечки индейки в сливочном соусе — это сытное и простое блюдо, которое подойдёт как для обеда, так и для ужина. Пикантность чеснока и базилика в сочетании с мягким сливочным соусом делают блюдо по-настоящему вкусным и ароматным.