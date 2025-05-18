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Ореховая паста — не только для бутербродов: 5 способов использовать её, о которых вы не думали

6:51
Еда

Ореховая паста — это не просто вкусный ингредиент, который заполняет банки на полках супермаркетов. Это источник жиров, белков и углеводов, ставший неотъемлемой частью многих блюд в американской и не только кухне. Популярность ореховых паст растёт с каждым годом, и они активно используются в веганских рецептах. Но действительно ли эта паста полезна и стоит ли её добавлять в рацион? Давайте разберёмся.

ореховая паста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
ореховая паста

Что такое ореховая паста и какие бывают её виды

Ореховая паста — это продукт, который изготавливается путём перемалывания орехов или бобов до состояния муки, а затем смешивания с растительным маслом. В зависимости от рецептуры, в пасту могут добавлять сахар, соль, корицу и даже шоколад.

Существует несколько основных видов ореховой пасты:

  • Арахисовая паста (самая популярная)

  • Миндальная паста

  • Фисташковая паста

  • Паста из кешью

  • Фундучная паста

  • Пекановая паста

  • Паста из макадамии

  • Паста из грецких орехов

Кроме того, в кулинарии используются и пасты из других семян: например, паста из тахини (кунжут), тыквы, нута и сои.

Как использовать ореховую пасту в кулинарии

Ореховая паста — универсальный продукт. Её можно использовать как основной ингредиент для десертов, выпечки, соусов и даже напитков. Часто паста используется для создания протеиновых батончиков и других веганских блюд благодаря высокому содержанию белков и жиров. Помимо этого, паста часто встречается в салатах и как добавка в гарниры.

Вы можете приготовить её и в домашних условиях:

  1. Выберите орехи (например, миндаль или кешью).

  2. Очистите их от кожуры и выложите на противень.

  3. Выпекайте при температуре 170 °С в течение 10 минут.

  4. В блендере измельчите орехи в кремообразную массу.

  5. Добавьте по вкусу соль и перемешайте.

Полезные свойства ореховой пасты

Ореховая паста — это источник растительных ненасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина в крови. В орехах много белка и клетчатки, что поддерживает работу кишечника, а также витаминов и минералов, таких как калий, магний и цинк.

  • Фисташковая паста содержит антиоксиданты, полезные для сердца.

  • Грецкие орехи - источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для здоровья сердца.

  • Миндальная паста помогает поддерживать уровень жировых кислот.

  • Паста из кешью - отличный источник железа при дефиците этого элемента.

  • Арахисовая паста богата фолиевой кислотой и аминокислотами.

Однако не стоит забывать, что в некоторых пастах добавляют сахар, который может увеличить калорийность и привести к избыточному весу, диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям при злоупотреблении.

Почему паста из орехов может не быть такой полезной, как кажется

Процесс переработки орехов в пасту уничтожает многие полезные элементы, такие как липиды и часть растительного белка. Самая полезная ореховая паста — это натуральная паста, сделанная только из орехов и немного соли. Чем короче список ингредиентов, тем полезнее паста.

Кроме того, пасты могут быть противопоказаны людям с аллергией на арахис и другие орехи. В этом случае хумус (паста из нута и тахини) может стать отличной альтернативой, обеспечивающей хороший источник белка.

Рецепты блюд с ореховой пастой

Мы подобрали несколько простых рецептов, чтобы вы могли попробовать ореховую пасту в разных блюдах.

1. Сэндвич Элвиса с солёным беконом

Активное время приготовления: 10 минут

Ингредиенты для двух порций:

  • Копчёный бекон — 6 ломтиков

  • Хлеб — 4 толстых ломтика

  • Сливочное масло — 2 ст. л.

  • Арахисовая паста — 4 ст. л.

  • Банан — 2 шт.

  • Соль — 2 щепотки

Приготовление:

  1. Обжарьте бекон на сковороде.

  2. Намажьте хлеб сливочным маслом, затем арахисовой пастой.

  3. Нарежьте банан и выложите его на сэндвич.

  4. Обжарьте сэндвичи на сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

2. Карамелизированные куриные крылышки

Активное время приготовления: 1 час 5 минут

Ингредиенты для двух порций:

  • Арахисовая паста — 4 ст. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Соевый соус — 2 ст. л.

  • Мёд — 2 ст. л.

  • Винный уксус — ⅔ ч. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Куриные крылышки — 6 шт.

  • Семена кунжута — по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты для соуса.

  2. Потушите крылышки в соусе на медленном огне 1 час.

3. Арахисовое рагу с овощами и перцем

Активное время приготовления: 1 час 40 минут

Ингредиенты для двух порций:

  • Арахисовая паста — 1/2 стакана

  • Куриного филе — 250 г

  • Батат — 2 шт.

  • Томатная паста — 4 ст. л.

  • Листовая капуста — 150 г

  • Имбирь, чеснок, перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Варите куриный бульон.

  2. Добавьте овощи и арахисовую пасту, тушите на медленном огне.

4. Американское печенье с ореховой пастой, бананами и чиа

Активное время приготовления: 25 минут

Ингредиенты для двух порций:

  • Бананы — 2 шт.

  • Ореховая паста — &frac12 стакана

  • Овсяные хлопья — 1 стакан

  • Семена чиа — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты, сформируйте печенье.

  2. Выпекайте 15 минут при 170-180°C.

5. Протеиновые батончики с мёдом и морской солью

Активное время приготовления: 1 час 10 минут

Ингредиенты для двух порций:

  • Ореховая паста — 200 г

  • Мёд — 80 г

  • Протеиновый порошок — 40 г

  • Шоколад — 70 г

Приготовление:

  1. Смешайте ореховую пасту с мёдом, кокосовым маслом и ванилью.

  2. Добавьте муку, протеин и тщательно перемешайте.

  3. Выложите тесто, покройте растопленным шоколадом и охлаждайте.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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