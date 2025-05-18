Ореховая паста — не только для бутербродов: 5 способов использовать её, о которых вы не думали

6:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Ореховая паста — это не просто вкусный ингредиент, который заполняет банки на полках супермаркетов. Это источник жиров, белков и углеводов, ставший неотъемлемой частью многих блюд в американской и не только кухне. Популярность ореховых паст растёт с каждым годом, и они активно используются в веганских рецептах. Но действительно ли эта паста полезна и стоит ли её добавлять в рацион? Давайте разберёмся.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain ореховая паста

Что такое ореховая паста и какие бывают её виды

Ореховая паста — это продукт, который изготавливается путём перемалывания орехов или бобов до состояния муки, а затем смешивания с растительным маслом. В зависимости от рецептуры, в пасту могут добавлять сахар, соль, корицу и даже шоколад.

Существует несколько основных видов ореховой пасты:

Арахисовая паста (самая популярная)

Миндальная паста

Фисташковая паста

Паста из кешью

Фундучная паста

Пекановая паста

Паста из макадамии

Паста из грецких орехов

Кроме того, в кулинарии используются и пасты из других семян: например, паста из тахини (кунжут), тыквы, нута и сои.

Как использовать ореховую пасту в кулинарии

Ореховая паста — универсальный продукт. Её можно использовать как основной ингредиент для десертов, выпечки, соусов и даже напитков. Часто паста используется для создания протеиновых батончиков и других веганских блюд благодаря высокому содержанию белков и жиров. Помимо этого, паста часто встречается в салатах и как добавка в гарниры.

Вы можете приготовить её и в домашних условиях:

Выберите орехи (например, миндаль или кешью). Очистите их от кожуры и выложите на противень. Выпекайте при температуре 170 °С в течение 10 минут. В блендере измельчите орехи в кремообразную массу. Добавьте по вкусу соль и перемешайте.

Полезные свойства ореховой пасты

Ореховая паста — это источник растительных ненасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина в крови. В орехах много белка и клетчатки, что поддерживает работу кишечника, а также витаминов и минералов, таких как калий, магний и цинк.

Фисташковая паста содержит антиоксиданты, полезные для сердца.

Грецкие орехи - источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для здоровья сердца.

Миндальная паста помогает поддерживать уровень жировых кислот.

Паста из кешью - отличный источник железа при дефиците этого элемента.

Арахисовая паста богата фолиевой кислотой и аминокислотами.

Однако не стоит забывать, что в некоторых пастах добавляют сахар, который может увеличить калорийность и привести к избыточному весу, диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям при злоупотреблении.

Почему паста из орехов может не быть такой полезной, как кажется

Процесс переработки орехов в пасту уничтожает многие полезные элементы, такие как липиды и часть растительного белка. Самая полезная ореховая паста — это натуральная паста, сделанная только из орехов и немного соли. Чем короче список ингредиентов, тем полезнее паста.

Кроме того, пасты могут быть противопоказаны людям с аллергией на арахис и другие орехи. В этом случае хумус (паста из нута и тахини) может стать отличной альтернативой, обеспечивающей хороший источник белка.

Рецепты блюд с ореховой пастой

Мы подобрали несколько простых рецептов, чтобы вы могли попробовать ореховую пасту в разных блюдах.

1. Сэндвич Элвиса с солёным беконом

Активное время приготовления: 10 минут

Ингредиенты для двух порций:

Копчёный бекон — 6 ломтиков

Хлеб — 4 толстых ломтика

Сливочное масло — 2 ст. л.

Арахисовая паста — 4 ст. л.

Банан — 2 шт.

Соль — 2 щепотки

Приготовление:

Обжарьте бекон на сковороде. Намажьте хлеб сливочным маслом, затем арахисовой пастой. Нарежьте банан и выложите его на сэндвич. Обжарьте сэндвичи на сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

2. Карамелизированные куриные крылышки

Активное время приготовления: 1 час 5 минут

Ингредиенты для двух порций:

Арахисовая паста — 4 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Мёд — 2 ст. л.

Винный уксус — ⅔ ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Куриные крылышки — 6 шт.

Семена кунжута — по вкусу

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для соуса. Потушите крылышки в соусе на медленном огне 1 час.

3. Арахисовое рагу с овощами и перцем

Активное время приготовления: 1 час 40 минут

Ингредиенты для двух порций:

Арахисовая паста — 1/2 стакана

Куриного филе — 250 г

Батат — 2 шт.

Томатная паста — 4 ст. л.

Листовая капуста — 150 г

Имбирь, чеснок, перец — по вкусу

Приготовление:

Варите куриный бульон. Добавьте овощи и арахисовую пасту, тушите на медленном огне.

4. Американское печенье с ореховой пастой, бананами и чиа

Активное время приготовления: 25 минут

Ингредиенты для двух порций:

Бананы — 2 шт.

Ореховая паста — ½ стакана

Овсяные хлопья — 1 стакан

Семена чиа — 1 ст. л.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты, сформируйте печенье. Выпекайте 15 минут при 170-180°C.

5. Протеиновые батончики с мёдом и морской солью

Активное время приготовления: 1 час 10 минут

Ингредиенты для двух порций:

Ореховая паста — 200 г

Мёд — 80 г

Протеиновый порошок — 40 г

Шоколад — 70 г

Приготовление:

Смешайте ореховую пасту с мёдом, кокосовым маслом и ванилью. Добавьте муку, протеин и тщательно перемешайте. Выложите тесто, покройте растопленным шоколадом и охлаждайте.