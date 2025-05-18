Ореховая паста — не только для бутербродов: 5 способов использовать её, о которых вы не думали

Ореховая паста — это не просто вкусный ингредиент, который заполняет банки на полках супермаркетов. Это источник жиров, белков и углеводов, ставший неотъемлемой частью многих блюд в американской и не только кухне. Популярность ореховых паст растёт с каждым годом, и они активно используются в веганских рецептах. Но действительно ли эта паста полезна и стоит ли её добавлять в рацион? Давайте разберёмся.
Ореховая паста — это продукт, который изготавливается путём перемалывания орехов или бобов до состояния муки, а затем смешивания с растительным маслом. В зависимости от рецептуры, в пасту могут добавлять сахар, соль, корицу и даже шоколад.
Существует несколько основных видов ореховой пасты:
Арахисовая паста (самая популярная)
Миндальная паста
Фисташковая паста
Паста из кешью
Фундучная паста
Пекановая паста
Паста из макадамии
Паста из грецких орехов
Кроме того, в кулинарии используются и пасты из других семян: например, паста из тахини (кунжут), тыквы, нута и сои.
Ореховая паста — универсальный продукт. Её можно использовать как основной ингредиент для десертов, выпечки, соусов и даже напитков. Часто паста используется для создания протеиновых батончиков и других веганских блюд благодаря высокому содержанию белков и жиров. Помимо этого, паста часто встречается в салатах и как добавка в гарниры.
Вы можете приготовить её и в домашних условиях:
Выберите орехи (например, миндаль или кешью).
Очистите их от кожуры и выложите на противень.
Выпекайте при температуре 170 °С в течение 10 минут.
В блендере измельчите орехи в кремообразную массу.
Добавьте по вкусу соль и перемешайте.
Ореховая паста — это источник растительных ненасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина в крови. В орехах много белка и клетчатки, что поддерживает работу кишечника, а также витаминов и минералов, таких как калий, магний и цинк.
Фисташковая паста содержит антиоксиданты, полезные для сердца.
Грецкие орехи - источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для здоровья сердца.
Миндальная паста помогает поддерживать уровень жировых кислот.
Паста из кешью - отличный источник железа при дефиците этого элемента.
Арахисовая паста богата фолиевой кислотой и аминокислотами.
Однако не стоит забывать, что в некоторых пастах добавляют сахар, который может увеличить калорийность и привести к избыточному весу, диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям при злоупотреблении.
Процесс переработки орехов в пасту уничтожает многие полезные элементы, такие как липиды и часть растительного белка. Самая полезная ореховая паста — это натуральная паста, сделанная только из орехов и немного соли. Чем короче список ингредиентов, тем полезнее паста.
Кроме того, пасты могут быть противопоказаны людям с аллергией на арахис и другие орехи. В этом случае хумус (паста из нута и тахини) может стать отличной альтернативой, обеспечивающей хороший источник белка.
Мы подобрали несколько простых рецептов, чтобы вы могли попробовать ореховую пасту в разных блюдах.
Активное время приготовления: 10 минут
Ингредиенты для двух порций:
Копчёный бекон — 6 ломтиков
Хлеб — 4 толстых ломтика
Сливочное масло — 2 ст. л.
Арахисовая паста — 4 ст. л.
Банан — 2 шт.
Соль — 2 щепотки
Приготовление:
Обжарьте бекон на сковороде.
Намажьте хлеб сливочным маслом, затем арахисовой пастой.
Нарежьте банан и выложите его на сэндвич.
Обжарьте сэндвичи на сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
Активное время приготовления: 1 час 5 минут
Ингредиенты для двух порций:
Арахисовая паста — 4 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Соевый соус — 2 ст. л.
Мёд — 2 ст. л.
Винный уксус — ⅔ ч. л.
Чеснок — 2 зубчика
Куриные крылышки — 6 шт.
Семена кунжута — по вкусу
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты для соуса.
Потушите крылышки в соусе на медленном огне 1 час.
Активное время приготовления: 1 час 40 минут
Ингредиенты для двух порций:
Арахисовая паста — 1/2 стакана
Куриного филе — 250 г
Батат — 2 шт.
Томатная паста — 4 ст. л.
Листовая капуста — 150 г
Имбирь, чеснок, перец — по вкусу
Приготовление:
Варите куриный бульон.
Добавьте овощи и арахисовую пасту, тушите на медленном огне.
Активное время приготовления: 25 минут
Ингредиенты для двух порций:
Бананы — 2 шт.
Ореховая паста — ½ стакана
Овсяные хлопья — 1 стакан
Семена чиа — 1 ст. л.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты, сформируйте печенье.
Выпекайте 15 минут при 170-180°C.
Активное время приготовления: 1 час 10 минут
Ингредиенты для двух порций:
Ореховая паста — 200 г
Мёд — 80 г
Протеиновый порошок — 40 г
Шоколад — 70 г
Приготовление:
Смешайте ореховую пасту с мёдом, кокосовым маслом и ванилью.
Добавьте муку, протеин и тщательно перемешайте.
Выложите тесто, покройте растопленным шоколадом и охлаждайте.
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