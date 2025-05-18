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Жареный сыр — твой новый любимый способ удивить гостей

2:05
Еда

Жареный сыр — простое и вкусное блюдо, которое легко удивит вас и ваших близких. Интересно, что это было любимым блюдом самого Чарльза Диккенса. Его жена Кэтрин готовила его для писателя на завтрак, на кофе и даже в конце ужина, когда они принимали гостей. Этот рецепт дошёл до нас через книгу "Что мы будем есть на ужин?", написанную под псевдонимом Мария Клаттербак.

сыр в панировке
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сыр в панировке

Идеальный сыр для жарки

Для этого блюда идеально подойдут мягкие сорта сыра — адыгейский, сулугуни или камамбер. Такие сыры хорошо держат форму при жарке, не расплываются и создают золотистую корочку, которая делает блюдо невероятно аппетитным.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Рассольный сыр (мягкий) — 80 г;

  • Панировочные сухари — 10 г;

  • Сливочное масло — 10 г;

  • Зелень петрушки — для украшения.

Как приготовить жареный сыр по рецепту Чарльза Диккенса

  1. Подготовьте сыр. Нарежьте его на толстые ломтики, чтобы они не деформировались в процессе жарки.

  2. Обваляйте каждый кусочек в панировочных сухарях, обеспечивая равномерное покрытие. Это придаст сырной корочке хрустящую текстуру.

  3. Разогрейте сковороду с растопленным сливочным маслом. Убедитесь, что масло хорошо разогрето перед тем, как положить сыр.

  4. Обжаривайте сыр на максимальном огне. Он быстро поджарится, образуя золотистую корочку. Жарьте 2-3 минуты с каждой стороны, следя за тем, чтобы сыр не расплавился.

  5. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью петрушки. Это придаст блюду ещё больше аромата.

Что нужно помнить

Чтобы сыр не потерял форму, не передерживайте его на сковороде. Ломтики должны оставаться плотными, с золотистой корочкой, а не плавиться в масле. Подавайте сыр сразу же после приготовления, пока он горячий и вкусный.

Уточнения

Чарльз Джон Ха́ффем Ди́ккенс — английский писатель, прозаик, стенограф, репортёр, романист и эссеист. Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное, и сказочное начала. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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