Острая лапша с яйцом и зеленью: пробуем улучшить Бульдак и делимся результатом

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт из Тик-тока стал настоящим хитом! Острая корейская лапша "Бульдак" покорила многих своими необычными способами приготовления. Мы решили попробовать, что из этого выйдет, и делимся впечатлениями.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain лапша

Время приготовления: всего 20 минут

Для 1 порции вам понадобятся:

Лапша "Бульдак" со вкусом карбонары — 1 пачка

Яйцо — 2 шт.

Майонез — 1 ч. л.

Зелёный лук — несколько стеблей

Пошаговый рецепт

Приготовьте яйцо — одно сварите всмятку или вкрутую. Лук мелко нашинкуйте. Варите лапшу. Залейте лапшу кипятком и варите её пару минут, пока она не станет мягкой. Подготовьте соус. В миску добавьте сырный порошок и острый соус, который идёт в комплекте с лапшой. Будьте осторожны с соусом, он очень острый! Если не хотите сильно пережигать язык, лучше разделить одну пачку на две или три порции. Затем добавьте желток варёного яйца и майонез. Хорошо перемешайте. Соберите блюдо. Влейте в миску воду, в которой варилась лапша. Перемешайте. Добавьте лапшу, зелёный лук и варёное яйцо. Всё готово, подавайте сразу!

Что получилось

Начнём с хорошего. Свежая зелень и яйцо в лапше делают блюдо более сытным и сбалансированным. Это приятный бонус для тех, кто не любит скучные и однообразные блюда.

Теперь к минусам. Несмотря на все усилия, результат оказался немного разочаровывающим. Конечно, лапша не может стать ресторанным деликатесом, ведь это всего лишь быстрое блюдо для походных условий. Вкус соусов слишком химический, и никакие добавки не могут это изменить. Рекомендации из Тик-тока добавили лишь грязную посуду, не сделав вкус лапши значительно лучше.

Если у вас нет времени, можно просто добавить соус из пачки и заварить лапшу прямо в миске — получится быстрее и проще.