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Острая лапша с яйцом и зеленью: пробуем улучшить Бульдак и делимся результатом

2:11
Еда

Этот рецепт из Тик-тока стал настоящим хитом! Острая корейская лапша "Бульдак" покорила многих своими необычными способами приготовления. Мы решили попробовать, что из этого выйдет, и делимся впечатлениями.

лапша
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
лапша

Время приготовления: всего 20 минут

Для 1 порции вам понадобятся:

  • Лапша "Бульдак" со вкусом карбонары — 1 пачка

  • Яйцо — 2 шт.

  • Майонез — 1 ч. л.

  • Зелёный лук — несколько стеблей

Пошаговый рецепт

  1. Приготовьте яйцо — одно сварите всмятку или вкрутую. Лук мелко нашинкуйте.

  2. Варите лапшу. Залейте лапшу кипятком и варите её пару минут, пока она не станет мягкой.

  3. Подготовьте соус. В миску добавьте сырный порошок и острый соус, который идёт в комплекте с лапшой. Будьте осторожны с соусом, он очень острый! Если не хотите сильно пережигать язык, лучше разделить одну пачку на две или три порции. Затем добавьте желток варёного яйца и майонез. Хорошо перемешайте.

  4. Соберите блюдо. Влейте в миску воду, в которой варилась лапша. Перемешайте.

  5. Добавьте лапшу, зелёный лук и варёное яйцо. Всё готово, подавайте сразу!

Что получилось

Начнём с хорошего. Свежая зелень и яйцо в лапше делают блюдо более сытным и сбалансированным. Это приятный бонус для тех, кто не любит скучные и однообразные блюда.

Теперь к минусам. Несмотря на все усилия, результат оказался немного разочаровывающим. Конечно, лапша не может стать ресторанным деликатесом, ведь это всего лишь быстрое блюдо для походных условий. Вкус соусов слишком химический, и никакие добавки не могут это изменить. Рекомендации из Тик-тока добавили лишь грязную посуду, не сделав вкус лапши значительно лучше.

Если у вас нет времени, можно просто добавить соус из пачки и заварить лапшу прямо в миске — получится быстрее и проще.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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