Острая лапша с яйцом и зеленью: пробуем улучшить Бульдак и делимся результатом

Этот рецепт из Тик-тока стал настоящим хитом! Острая корейская лапша "Бульдак" покорила многих своими необычными способами приготовления. Мы решили попробовать, что из этого выйдет, и делимся впечатлениями.
Для 1 порции вам понадобятся:
Лапша "Бульдак" со вкусом карбонары — 1 пачка
Яйцо — 2 шт.
Майонез — 1 ч. л.
Зелёный лук — несколько стеблей
Приготовьте яйцо — одно сварите всмятку или вкрутую. Лук мелко нашинкуйте.
Варите лапшу. Залейте лапшу кипятком и варите её пару минут, пока она не станет мягкой.
Подготовьте соус. В миску добавьте сырный порошок и острый соус, который идёт в комплекте с лапшой. Будьте осторожны с соусом, он очень острый! Если не хотите сильно пережигать язык, лучше разделить одну пачку на две или три порции. Затем добавьте желток варёного яйца и майонез. Хорошо перемешайте.
Соберите блюдо. Влейте в миску воду, в которой варилась лапша. Перемешайте.
Добавьте лапшу, зелёный лук и варёное яйцо. Всё готово, подавайте сразу!
Начнём с хорошего. Свежая зелень и яйцо в лапше делают блюдо более сытным и сбалансированным. Это приятный бонус для тех, кто не любит скучные и однообразные блюда.
Теперь к минусам. Несмотря на все усилия, результат оказался немного разочаровывающим. Конечно, лапша не может стать ресторанным деликатесом, ведь это всего лишь быстрое блюдо для походных условий. Вкус соусов слишком химический, и никакие добавки не могут это изменить. Рекомендации из Тик-тока добавили лишь грязную посуду, не сделав вкус лапши значительно лучше.
Если у вас нет времени, можно просто добавить соус из пачки и заварить лапшу прямо в миске — получится быстрее и проще.
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