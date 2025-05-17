Летний десерт, который не подведет: мороженое из йогурта за 3 ингредиента

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето – это не только жаркие дни, но и время лакомств! Если вы устали от привычного пломбира и хотите чего-то нового, но не хотите тратить время на сложные рецепты, попробуйте йогуртовое мороженое. Это простое и вкусное лакомство можно приготовить всего из трёх ингредиентов, а результат порадует не только вас, но и всю семью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мороженое из банана

Что понадобится для мороженого

Для этого рецепта вам не нужно много:

350 г замороженных фруктов или ягод (выберите на свой вкус, от клубники до манго!)

280 г жирного греческого йогурта (без добавок, чтобы не перебить вкус)

3 ст. л. меда (можно добавить больше, если любите сладкое)

Как готовить? Всё проще, чем кажется

Смешайте все ингредиенты в чаше блендера. Включайте на 3 минуты, чтобы смесь стала кремообразной и однородной. Тестируйте вкус – если нужно, добавьте еще меда. Переложите массу в контейнер и поставьте в морозильник на 2–4 часа. Подавайте, украсив листиками мяты или свежими ягодами. Сюрприз для всех!

Сделайте рецепт на свой вкус!

Этот рецепт можно адаптировать под любой предпочтение. Хотите тропический вкус? Попробуйте добавить ананас, манго или маракуйю. Лесные ягоды — классика, но никто не мешает вам придумать свой уникальный вариант.