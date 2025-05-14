5 рецептов по ГОСТу, которые вернут тебя в очередь у буфета

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Помнишь тот запах? Алюминиевые подносы, горчичный кафель, очередь за борщом и компотом…

Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Котлета по-киевски

Советская столовая — это не просто еда, это целая эпоха. С любовью к ГОСТам и ностальгии, я собрал 5 настоящих рецептов, которые вернут вкус детства, заводской столовой и школьного обеда. Всё по ГОСТу — строго, сытно и по-домашнему.

1. Котлета по-киевски (ГОСТ 1954 года — с маслом внутри и хрустом снаружи)

Сочный куриный рулет с маслом и зеленью, в идеальной панировке.

Ингредиенты: куриное филе, сливочное масло, зелень, панировка.

Краткий способ: заверни масло в мясо, панируй, обжарь и запеки.

2. Щи из квашеной капусты (ГОСТ 32125-2013 — классика кисловатого вкуса)

Густой суп с квашеной капустой, картошкой и говядиной на кости.

Ингредиенты: капуста, мясо, овощи, томатная паста.

Краткий способ: сварить бульон, тушить капусту с зажаркой, соединить.

3. Макароны по-флотски (ГОСТ Р 50763-95 — сытно, как в казарме)

Жареный фарш с луком плюс макароны — всё просто и гениально.

Ингредиенты: говяжий фарш, лук, макароны, масло.

Краткий способ: обжарить фарш, смешать с макаронами, прогреть.

4. Винегрет (ГОСТ 52085-2003 — тот самый, с квашеной капустой)

Кубики овощей, огурцы, немного кислоты — и всё это под маслом.

Ингредиенты: свёкла, картофель, морковь, огурцы, капуста, лук.

Краткий способ: отварить, нарезать, заправить.

5. Кисель малиновый (По ГОСТу и школьным стандартам сладкой жизни)

Тёплый, густой и немного скользкий — любимец школьных обедов.

Ингредиенты: вода, сахар, крахмал, варенье/сироп.

Краткий способ: сварить сироп, ввести крахмал, довести до густоты.

Эти блюда — не просто пища. Это культурный код, объединяющий поколения. Их ели инженеры в НИИ, школьники после физры, и рабочие на заводе. ГОСТ — это вкус времени, стабильности и простоты. Попробуй приготовить хоть одно — и ты услышишь, как за спиной кто-то спрашивает: "Свободный поднос есть?"