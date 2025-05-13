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Смак из СССР. Самые вкусные блюда из советской столовой

1:48
Еда

Советская столовая — это не просто место питания, а часть культуры: алюминиевые подносы, компот в гранёных стаканах, запах котлет и свеклы.

Пирожки 01
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки 01

Меню было простое, но продуманное — сытное, доступное и, как ни странно, вкусное. Многие блюда до сих пор вызывают ностальгию.

Основные и любимые блюда

Первые блюда

  • Борщ со сметаной — густой, наваристый, с капустой и мясом
  • Щи из квашеной капусты — кисленькие, настоящая классика
  • Гороховый суп с копчёностями — густой, ароматный
  • Куриный суп с вермишелью — простое, "домашнее" первое
  • Солянка мясная сборная — редкость, но любима

Вторые блюда

  • Котлета по-киевски — с маслом, хрустящая, нарядная
  • Котлета столовская — рубленая, с подливкой
  • Гуляш из говядины — в подливе, чаще с гречкой
  • Макароны по-флотски — с фаршем, просто и сытно
  • Тефтели с рисом в томатном соусе
  • Печень с луком — тушёная, подаётся с пюре
  • Пышный омлет в форме — как в детсаду

Гарниры и салаты

  • Картофельное пюре/гречка/макароны — гарниры на выбор
  • Оливье с колбасой — праздничный и будничный
  • Сельдь под шубой — обязательна зимой
  • Свекла с чесноком, морковь по-корейски, квашеная капуста

Десерты и напитки

  • Кисель густой — почти ложкой есть
  • Компот из сухофруктов
  • Сырники со сметаной
  • Манник, творожная запеканка
  • Булочки с повидлом, пирожки с капустой

Советская столовая оставила за собой простую, но удивительно вкусную гастрономию. Блюда были рассчитаны на массовость, но в них была своя душа — в котлетах, борщах, киселях и пирожках.

Эти вкусы до сих пор легко воссоздать дома, и они никогда не устареют.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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