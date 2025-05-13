Смак из СССР. Самые вкусные блюда из советской столовой

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская столовая — это не просто место питания, а часть культуры: алюминиевые подносы, компот в гранёных стаканах, запах котлет и свеклы.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки 01

Меню было простое, но продуманное — сытное, доступное и, как ни странно, вкусное. Многие блюда до сих пор вызывают ностальгию.

Основные и любимые блюда

Первые блюда

Борщ со сметаной — густой, наваристый, с капустой и мясом

Щи из квашеной капусты — кисленькие, настоящая классика

Гороховый суп с копчёностями — густой, ароматный

Куриный суп с вермишелью — простое, "домашнее" первое

Солянка мясная сборная — редкость, но любима

Вторые блюда

Котлета по-киевски — с маслом, хрустящая, нарядная

Котлета столовская — рубленая, с подливкой

Гуляш из говядины — в подливе, чаще с гречкой

Макароны по-флотски — с фаршем, просто и сытно

Тефтели с рисом в томатном соусе

Печень с луком — тушёная, подаётся с пюре

Пышный омлет в форме — как в детсаду

Гарниры и салаты

Картофельное пюре/гречка/макароны — гарниры на выбор

Оливье с колбасой — праздничный и будничный

Сельдь под шубой — обязательна зимой

Свекла с чесноком, морковь по-корейски, квашеная капуста

Десерты и напитки

Кисель густой — почти ложкой есть

Компот из сухофруктов

Сырники со сметаной

Манник, творожная запеканка

Булочки с повидлом, пирожки с капустой

Советская столовая оставила за собой простую, но удивительно вкусную гастрономию. Блюда были рассчитаны на массовость, но в них была своя душа — в котлетах, борщах, киселях и пирожках.

Эти вкусы до сих пор легко воссоздать дома, и они никогда не устареют.