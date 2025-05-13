Смак из СССР. Самые вкусные блюда из советской столовой
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Советская столовая — это не просто место питания, а часть культуры: алюминиевые подносы, компот в гранёных стаканах, запах котлет и свеклы.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки 01
Меню было простое, но продуманное — сытное, доступное и, как ни странно, вкусное. Многие блюда до сих пор вызывают ностальгию.
Основные и любимые блюда
Первые блюда
- Борщ со сметаной — густой, наваристый, с капустой и мясом
- Щи из квашеной капусты — кисленькие, настоящая классика
- Гороховый суп с копчёностями — густой, ароматный
- Куриный суп с вермишелью — простое, "домашнее" первое
- Солянка мясная сборная — редкость, но любима
Вторые блюда
- Котлета по-киевски — с маслом, хрустящая, нарядная
- Котлета столовская — рубленая, с подливкой
- Гуляш из говядины — в подливе, чаще с гречкой
- Макароны по-флотски — с фаршем, просто и сытно
- Тефтели с рисом в томатном соусе
- Печень с луком — тушёная, подаётся с пюре
- Пышный омлет в форме — как в детсаду
Гарниры и салаты
- Картофельное пюре/гречка/макароны — гарниры на выбор
- Оливье с колбасой — праздничный и будничный
- Сельдь под шубой — обязательна зимой
- Свекла с чесноком, морковь по-корейски, квашеная капуста
Десерты и напитки
- Кисель густой — почти ложкой есть
- Компот из сухофруктов
- Сырники со сметаной
- Манник, творожная запеканка
- Булочки с повидлом, пирожки с капустой
Советская столовая оставила за собой простую, но удивительно вкусную гастрономию. Блюда были рассчитаны на массовость, но в них была своя душа — в котлетах, борщах, киселях и пирожках.
Эти вкусы до сих пор легко воссоздать дома, и они никогда не устареют.