Прощайте, неудачные торты! Делимся золотым правилом работы с маслом — легко повторить

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Мэри Берри, известная как королева британской выпечки, дала ценные советы для пекарей всех уровней. В статье для Good Food она рассказала о важности выбора масла для достижения идеальной текстуры десертов.

Фото: flickr.com by Dennis Sylvester Hurd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Мэри, которая училась в Le Cordon Bleu и написала 70 кулинарных книг, считает, что качество масла может сделать или испортить ваш торт. Она предупреждает, что низкокалорийные спреды и масла с высоким содержанием воды могут привести к тому, что слои в выпечке свяжутся вместе, что негативно скажется на ее текстуре.

По словам Мэри, масло с содержанием жира более 75% обеспечивает легкую, влажную и нежную текстуру. Она рекомендует использовать масло с минимальным содержанием воды, чтобы пузырьки воздуха оставались целыми.

Также Мэри советует размягчать масло перед использованием. Она предлагает нарезать охлажденное масло кубиками и замочить их в теплой воде на 10 минут. Это сделает масло мягким и готовым к использованию в рецепте.

Важно помнить, что не стоит растапливать масло, если это не требуется по рецепту. Излишки растопленного масла, которые затем охлаждаются, могут потерять свой вкус.

Следуя этим простым советам от Мэри Берри, вы сможете приготовить идеальный бисквитный торт или любое другое лакомство с кремовой текстурой и насыщенным вкусом, пишет somersetlive.co.uk.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

