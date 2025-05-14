Фаршированные яйца без вреда для фигуры: заменяем главный ингредиент на этот неожиданный продукт

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите сделать фаршированные яйца более легкими, но не менее вкусными? Попробуйте заменить майонез на основу, которая в четыре раза менее жирная.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фаршированные яйца

Фаршированные яйца — это не просто закуска, это целая история. Их корни уходят в Древний Рим, где Апиций в своем трактате "De re coquinaria" упоминал о фаршированных крутых яйцах с майораном, шафраном, сыром и гвоздикой. Позднее, в XIII веке, в Андалусии появилось блюдо, похожее на современный вариант, но с другими ингредиентами. В одном рецепте использовались толченые желтки, кориандр, луковый сок, оливковое масло и черный перец, а в другом — те же желтки, но с добавлением корицы и шафрана.

Только в начале XX века яйца стали похожи на современную "мимозу" — выдолбленные белки, покрытые майонезом и посыпанные тертым желтком, напоминающим цветок мимозы. Это блюдо стало культовой классикой французской кухни, и его вариации до сих пор создают великие шеф-повара, пишет cuisine.journaldesfemmes.fr.

Но почему же майонез не всегда подходит? Он содержит около 75 г жира, что может быть проблемой для тех, кто следит за фигурой. Кроме того, его сочетание с яйцами может быстро надоесть.

Известный французский кулинар Паскаль Уикс нашла решение: вместо майонеза она использует хумус, который в среднем в четыре раза менее жирный. Для приготовления она берет 3 сваренных вкрутую яйца, очищает их и разрезает пополам. Затем смешивает 4 желтка с 3 столовыми ложками хумуса и лимонным соком, наполняя этой смесью белки. Сверху натирает оставшиеся 2 желтка через сито, чтобы получилась хлопьевидная масса.

Таким образом, у вас получится легкий и быстрый обед, который будет не только вкусным, но и полезным.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.



