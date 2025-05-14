Шпинат — тихий убийца: почему повторный разогрев превращает полезный овощ в яд

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Шпинат — это не только популярный ингредиент в кулинарии, но и источник витаминов, минералов и клетчатки. Его добавляют в супы, пасты, запеканки, пироги и блины. Однако при приготовлении и хранении этого листового овоща нужно соблюдать осторожность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рис со шпинатом

Свежий, замороженный или консервированный шпинат — все виды этого овоща могут стать основой для множества блюд. Но важно помнить, что шпинат не рекомендуется разогревать многократно. Почему?

Дело в том, что в шпинате содержатся нитраты, которые могут превратиться в нитриты при длительном хранении или при многократном нагревании. Нитриты, в свою очередь, могут быть опасны для здоровья, особенно для детей, младенцев и людей с ослабленным иммунитетом. Они могут вызвать метгемоглобинемию — состояние, сопровождающееся одышкой, головокружением, головной болью и другими неприятными симптомами.

Кроме того, в кислой среде желудка нитриты могут превращаться в нитрозамины, которые считаются канцерогенами. Поэтому лучше избегать длительного хранения приготовленного шпината и разогревать его только один раз.

Чтобы сохранить полезные свойства шпината, его лучше бланшировать — кратковременное погружение в кипящую воду позволяет дезактивировать ферменты и сохранить витамины. После бланширования шпинат можно заморозить и использовать по мере необходимости.

Если у вас остался неиспользованный шпинат, не спешите выбрасывать его. Из него можно приготовить вкусную быструю шпинатную пасту, которая станет отличным дополнением к вашему столу, советует toprecepty.cz.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.



